Morti sul lavoro, la strage silenziosa di cui la politica non parla

A riportare i dati sulle morti sul posto di lavoro è direttamente l’Inail. Dal primo gennaio al 31 marzo 2021 in Italia sono morte sul lavoro due persone al giorno. I sindacati ribadiscono: “L’anno scorso oltre 2000 lavoratori e lavoratrici hanno perso la vita, 185 in questi primi tre mesi“. Luana D’Orazio è il caso più eclatante, il più recente, sul quale dovrà ancora pronunciarsi l’autopsia. Fatto sta che apre un vaso di Pandora di cui si parla troppo poco spesso.

Da un lato la morte di Luana D’Orazio, avvenuta a soli 22 anni a causa risucchiata dal macchinario sul luogo di lavoro, in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Dall’altro i dati Inail sull’incidenza delle morti sul luogo di lavoro. Sarà ora necessario comprendere – attraverso autopsia e accertamenti – se quella di Luana sia stata una morte evitabile con una maggiore e migliore applicazione dei protocolli di sicurezza. Fatto sta che i dati delle quasi due morti al giorno sul posto di lavoro parlano chiaro. A riportare il quadro impietoso per le condizioni di lavoro in Italia è l’Inail, che fornisce un quadro sul primo trimestre del 2021: le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’istituto entro il mese di marzo sono state 185, 19 in più rispetto alle 166 registrate nello stesso periodo del 2020 (+11,4%).

In breve, in media, due persone ogni giorno muoiono mentre lavorano. A porre l’accento sulla gravità di questi dati sono stati anche i sindacati, in occasione della Festa dei lavoratori del primo maggio: “L’anno scorso oltre 2000 lavoratori e lavoratrici morti, 185 morti nei primi tre mesi 2021. Pretendiamo zero morti sul lavoro”. Stando ai dati Inail, i casi mortali avvenuti durante il turno sono passati da 114 a 154, con un aumento consistente soprattutto in Lazio (+12 casi), l’Abruzzo (+8), la Lombardia (+6) e la Campania (+5), e tra gli ultracinquantenni. L’Inail conteggia anche le denunce di casi di chi è morto dopo essersi infettato di Covid sul posto di lavoro: da marzo 2020 a marzo 2021 si tratta di 551 persone.

Leggi anche: Rotondi: “Draghi continuerà con pareggio ad elezioni”

Cosa ne pensano i sindacati

Insomma, la situazione fotografata è impietosa, ma il rischio è di accorgersene solo di fronte alle tragedie. Lo fa notare Rossana Dettori, segretaria nazionale della Cgil con la delega alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che chiede un intervento immediato: “Oggi parlano tutti, domani passino alla pratica. Servono fatti che permettano ai lavoratori di essere sicuri di tornare a casa la sera. Le leggi ci sono, il Testo unico del 2008 è stata una conquista. Ora bisogna investire nella formazione e nei controlli“. In sostanza, più controlli e adeguamenti legislativi. Lo stesso Davide Faraone di Italia viva nella giornata di ieri ha sollecitato l’avvio dei lavori per una commissione d’inchiesta, insieme ai presidenti delle commissioni Lavoro e affari costituzionali del Senato. Secondo Dettori è una buona iniziativa ma “non risolve il problema“.

Cosa fare, allora? “Prima di tutto occorre attivarsi perché la prevenzione diventi una certezza. Cosa che a volte nelle aziende piccole come quelle in cui è avvenuto l’incidente di lunedì non succede perché non sono tenute ad avere al loro interno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: dev’essercene uno a livello territoriale, ma a Prato non era stato eletto”. E poi, controlli, controlli, controlli, “perché morire sul lavoro non è destino, è il risultato di carenze nelle misure di sicurezza e a volte di stress e fatica causati da problemi organizzativi”.

Leggi anche: Il Papa contro il capitalismo, Fedez per i diritti civili. E a sinistra tutto tace

Cosa ne pensa la politica

Questo vuol dire più ispettori, che a loro volta necessitano di più soldi stanziati, che a loro volta vengono a mancare, spesso a causa di tagli sulle risorse destinate ai piani di investimento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Di fronte a questi dati così inclementi, a un problema complesso che necessita di un’analisi ben più ampia rispetto a quella portata avanti fino ad ora, cosa propone la politica? Ancora troppo poco. Se ne lamenta il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che sulla sua pagina Facebook commenta: “Nel Paese dei tre morti al giorno sul lavoro, a parte qualche articolo di giornale e qualche messaggio di cordoglio, non accade nulla“. Eppure, per fortuna, anche se a scoppio ritardato, qualcosa inizia a muoversi.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) ha fatto sapere su Facebook di “aver incontrato i rappresentanti dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) (…) Io credo che il modo migliore di affrontare questo aspetto così grave è quello di svolgere il lavoro istituzionale che ci è attribuito. Per questo ho proposto un nuovo nominativo alla Presidenza del Consiglio per l’Ispettorato nazionale del lavoro”. Poi ancora: “Nel Recovery si dovranno inserire condizionalità che garantiscano quanto più possibile la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è quello di arrivare a giugno con un impianto chiaro di piano per la sicurezza sul lavoro, una normativa sull’amianto avviata e con una ricognizione sulle modifiche alla normativa sulla invalidità e prevenzione, iniziata nel confronto tecnico”. Al momento, però, non si parla nel dettaglio di veri e propri finanziamenti. Aspettiamo, con un ritmo di due morti al giorno.