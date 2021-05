Oroscopo del 5 maggio di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 5 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: piano piano le cose vanno meglio, si può ingranare la marcia. Molti mi diranno: Paolo, sono tanto stanco, non me la sento. Allora se parliamo di argomenti contro la stanchezza, lo dico sempre: dopo due anni pesanti con Saturno contro è normale; un conto invece è il desiderio di partire che deve arrivare perché altrimenti non c’è Stella che tenga, ricordiamo sempre che l’astrologia propone Poi siamo noi a disporre Ma io confido sempre nell’Ariete perché è un segno zodiacale che quando tocca il fondo poi risale. Certo, non è sempre facile tutto quello che di faticoso c’è adesso, però pensaci, riguardo il passato, quindi eventuali crisi, problemi, situazioni legali, burocratiche che non sei riusciti a risolvere riguardano gli ultimi anni ed ora si può piano piano mettere una pietra sopra tutto, naturalmente risolvendo delle problematiche. L’amore potrebbe essere una bella spinta: da questo punto di vista i prossimi due mesi sono importanti.

Toro

Il Toro non ha più la Luna contraria, decisamente più tonica questa giornata. In molte famiglie Toro si è registrato un tasso di polemica alle stelle soprattutto alla fine di aprile e nell’ambito del lavoro dico sempre che bisogna un pochino accontentarsi, Nel senso che questo non è un anno di grandi novità ma questo non deve intristire. Chi ha fatto tanto negli anni passati adesso Riesce a sfruttare tutto il lavoro fatto precedentemente, però nella firma di contratti, accordi, nelle compravendite Ci vuole sempre un po’ di sospetto. Ecco, io dico sempre ai Toro “Non fidatevi” e per quanto riguarda anche questioni di eredità, lasciti o in generale riguardanti la legge c’è bisogno di un aiuto. Molto importante fare quello che c’è da fare: chi lavora come dipendente Per ora si accontenta di un part-time, questo Saturno dissonante è un po’ nervoso però dal 13 ci saranno delle novità. L’amore può bussare alla porta del Toro che in questo momento sta cercando persone molto solide.

Gemelli

I Gemelli possono in questo periodo iniziare riceve una piccola forma di compenso sotto forma di stimoli mentali, sotto forma di incontri speciali. Ecco che questo periodo potrebbe portare verso un’estate valida e ricca di soluzioni per tutti quelli che per esempio l’anno scorso non sono riusciti a portare avanti un progetto, penso alle coppie, penso anche a chi lavora in proprio. L’amore è importante. I prossimi due mesi sono di riscatto

Cancro

Cancro: piano piano arriva il periodo della Liberazione. Il 2022 sarà un anno molto importante: perché ve ne parlo da adesso? Perché c’è una sorta di assaggio, di promozione del 2022, dal 13 maggio: Giove che sarà in transito attivo tutto il tempo nel 2022, dal 13 di maggio per qualche settimana sarà protetto e soprattutto sarà protettivo nei tuoi confronti. Cosa vuol dire tutto questo? Che devi iniziare a studiare quelle mosse che ti faranno essere vincente Sia nel lavoro che in amore. Oggi ti do quattro stelle su cinque: una giornata che magari non risolve tutti i problemi ma è interessante