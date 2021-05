Spostamento o cancellazione coprifuoco: ecco cosa può succedere dal 15 maggio, giorno in cui si riaprirà al turismo nel nostro Paese

A partire dal 15 maggio l’Italia potrebbe riaprire ai turisti stranieri (senza più quarantena) e questo è un segnale che potrebbe significare la fine del coprifuoco. Mario Draghi sa che il nostro Paese si gioca molto sulla ripartenza dal punto di vista turistico perché questo vuol dire ritorno alla vita per le città d’arte e tutte le attività economiche che ad esse si legano. Anche la ripresa del Pil è legata a questo, perché il settore turistico ha un peso del 13%.

Sabato 15 maggio, in ambienti di governo, si darebbe dunque per scontato che si interverrà anche sulla questione coprifuoco. Tutto dipenderà dalla curva epidemica. La diffusione dei vaccini tra le categorie più a rischio sta però facendo scendere il numero dei ricoveri e questo consente al Cts di essere più ottimisti in merito ai prossimi giorni. Venerdì 14 maggio arriverà il report settimanale nelle mani di Draghi e Speranza e in base a quella relazione la cabina di regia darà il verdetto sul coprifuoco.

A quanto pare, tutti nel governo intendono ridurre o abolire il coprifuoco, persino Speranza, pur restando sempre sulla linea della massima cautela. Il fatto di voler «ridare respiro al Paese» e alle sue attività economiche, consapevoli che mantenendo il coprifuoco l’Italia non potrebbe essere un posto accogliente per i turisti stranieri, avvalora l’ipotesi di un allentamento.

C’è chi vorrebbe spostare il coprifuoco alle 23, per consentire a bar e ristoranti all’aperto di lavorare almeno fino alle 22 mentre altri propongono fino a mezzanotte. Altri vorrebbero proprio cancellare il coprifuoco. Vedremo cosa accadrà tra 10 giorni.