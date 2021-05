Ylenia Lombardo trovata semi-carbonizzata nel suo appartamento: fermato un 36enne

Il cadavere di Ylenia Lombardo, giovane mamma di 33 anni di San Paolo Bel Sito, piccola cittadina del Nolano, nella provincia di Napoli, è stato trovato semi-carbonizzato. La donna è stata trovata senza vita nel suo stesso appartamento, in via Ferdinando Scala, dove si era trasferita ormai da tempo per lavorare come badante.

Ylenia viveva sola nella provincia di Napoli e, adesso, gli investigatori stanno cercando di indagare sulla sua vita. Difatti, hanno già ascoltato familiari e testimoni. Ylenia era madre di una bambina che vive a Roma con la nonna materna. In queste ore avrebbe dovuto raggiungere proprio l’amata figlioletta. Ora è stata disposta l’autopsia sul corpo che potrà fare maggiore chiarezza sul caso. Le tracce di sangue trovate nell’appartamento, non escludono, però, l’ipotesi di femminicidio. Per adesso, è stato fermato un 36enne, su disposizione della Procura di Nola: la giovane sarebbe stata picchiata e poi accoltellata. L’uomo fermato dai carabinieri, però, non è il marito di Ylenia, detenuto da qualche tempo. Si tratta di un conoscente, non legato alla donna o al marito da rapporti di parentela. Gli elementi trovati da una prima verifica sul cadavere della donna, confermano l’ipotesi di omicidio: l’uomo, dopo averla picchiata e accoltellata, ha appiccato l’incendio per cancellare ogni traccia e si è dileguato in bicicletta. Nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato abiti sporchi di sangue.

L’allarme della tragedia è scattato ieri pomeriggio, quando alcuni giovani del palazzo di fronte hanno notato del fumo uscire dall’appartamento della donna e hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Nola, ma purtroppo per Ylenia non c’è stato nulla da fare. La donna è stata ritrovata semicarbonizzata, con il corpo attaccato dalle fiamme nella parte superiore.