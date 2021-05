Coca-Cola, lanciata sul mercato la nuova bottiglia in plastica 100% riciclata

Coca-Cola continua ad investire a favore del pianeta: lanciata sul mercato italiano la nuova bottiglia in plastica 100% riciclata. “Dall’abolizione del limite del 50%, non abbiamo sprecato un giorno”.

Il colosso Coca-Cola Company, che già ad aprile aveva annunciato l’intenzione di chiudere il rubinetto dell’inquinamento, e di mirare a rendere tutti i suoi imballaggi completamente riciclabili a livello globale entro il 2025, ha introdotto sul mercato italiano la prima bottiglia realizzata con il 100% di plastica riciclata (rPet). Secondo il sondaggio Break Free From Plastic del 2020, Coca-Cola è del resto emersa come il numero uno dei Top Global Polluter. Attraverso la sua iniziativa World Without Waste (avviata già da 10 anni), la compagnia ha affermato di essere impegnata negli investimenti a favore del pianeta e dell’ecosostenibilità, così da promuovere un’economia circolare.

Coca-Cola per l’ecosostenibilità: “Non abbiamo sprecato un giorno”

A rendere nota la notizia è stata la stessa Coca-Cola Italia. Secondo quanto viene spiegato, le nuove bottiglie 100% rPet sono 100% riciclabili e saranno utilizzate non solo per i prodotti Coca-Cola, ma anche per i brand sussidiari – quali Fanta, Sprite e FuzeTea. Si tratterebbe, allora, di un totale di 150 milioni di confezioni che, nel 2021, verranno realizzate completamente in plastica riciclata.

“Dall’abolizione del limite del 50% di plastica riciclata, non abbiamo sprecato un giorno e oggi siamo orgogliosi di essere la prima azienda di bibite analcoliche a introdurre sul mercato una bottiglia realizzata interamente con rPet. I nostri packaging sono già tutti 100% riciclabili e con questa nuova bottiglia faremo un ulteriore passo per rendere sempre più concreto il concetto di economia circolare e invitare a riciclare correttamente, affinché nessuna bottiglia venga sprecata e possa tornare a nuova vita”, ha spiegato la direttrice comunicazione e relazioni istituzionali Coca-Cola Italia, Cristina Camilli, per le penne dell’ANSA.

La Coca-Cola ha così cominciato a ridefinire e a ripensare ai modelli delle sue confezioni, e non soltanto dal punto di vista della consumo della plastica. Il colosso è infatti ormai da tempo impegnato nella riduzione della materia prima anche negli imballaggi in vetro e di alluminio, oltre che degli imballaggi secondari – cioè quelli non a diretto contatto con il prodotto. Inoltre, altro obiettivo della compagnia è quello della rimozione del colore dalle bottiglie per le bevande Sprite (strategia già applicata per Fanta), così da rendere più semplice il processo di riciclo dell’imballaggio in nuove bottiglie trasparenti.