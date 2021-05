Sfugge ai genitori, bimbo di 18 mesi cade in una pozza d’acqua e muore

Si è consumata a Taniga, in Sardegna, una dolorosa tragedia: un bimbo di soli 18 mesi è caduto accidentalmente in una pozza d’acqua. Inutili i soccorsi. Il dramma sotto gli occhi impotenti dei genitori.

Tragedia a Taniga, in Sardegna. Un bimbo di appena 18 mesi, Diego Santona, ha perso la vita dopo essere caduto in un acquitrino, generatosi nel giardino della villetta nelle campagne tra Sassari e Sorso, in cui viveva con i genitori. Il dramma si è consumato in un attimo, sotto gli occhi impotenti della mamma e del papà. Inutili i soccorsi del personale medico santiario: trasportato nel reparto di rianimazione nell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Diego è morto poco dopo le ore 18:30 di ieri, mercoledì 5 maggio.

Soccorso dal padre, inutile il trasferimento in Rianimazione

Ancora non del tutto chiare le dinamiche del dramma. Da una prima ricostruzione offerta dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari che sono intervenuti sul posto, però, pare che il fatale incidente si sia consumato nel giro di brevissimi istanti. Sia il bimbo che i suoi genitori si trovavano in giardino al momento dell’accaduto. Dieto si sarebbe allontanato per pochissimo dall’attenzione della sua mamma e del suo papà, avvicinandosi troppo a una pozza d’acqua che si era formata all’esterno della loro villetta.

LEGGI ANCHE: Ylenia Lombardo trovata semi-carbonizzata nel suo appartamento: fermato un 36enne

La sua ingenua curiosità l’ha fatto purtroppo cadere dentro quello stesso acquitrino, che l’ha inghiottito senza lasciargli alcuno scampo. Immediato l’intervento del padre, che dopo aver cercato di rianimarlo l’ha tempestivamente accompagnato nella struttura sanitaria di San Camillo, non molto distante dalla loro abitazione.

LEGGI ANCHE: Omicidio Cerciello: ergastolo per i due assassini americani del carabiniere

Sono apparse subito gravi, però, le sue condizioni: i medici che lo hanno soccorso hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza I medici che lo hanno soccorso si sono resi conto della gravità della situazione e ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il bimbo ha cessato di vivere, reparto dove tuttavia il bimbo è infine deceduto. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Squadra mobile di Sassari, per indagare sul caso e chiarire la dinamica esatta che ha provocato il fatale incidente. meteoweek.com