Tornava a casa con la moto nuova ma si è scontrato contro un furgone che sopraggiungeva: non ce l’ha fatta Diego Petruio, centauro 41enne morto in sella alla Ducati Panigale. Lascia sole due bimbe piccole.

Si è consumata martedì 4 maggio, la tragedia che ha sconvolto la comunità di San Biagio di Osimo. A perdere la vita un centauro di 41 anni di Ancona, Diego Petruio. Stava tornando a casa quando nel pomeriggio, verso le ore 17.30, si è scontrato contro un furgone. Disperati e inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118: l’uomo è deceduto sull’asfalto, a seguito dei gravi traumi riportati. Poco lontano da lui, anch’essa riversa sulla strada, la sua moto nuova, una Ducati Panigale V4 – rimasta completamente distrutta a seguito del violento impatto.

Troppo violento l’impatto, Diego Petruio muore sull’asfalto

Diego Petruio e un furgone si sono scontrati nel pomeriggio, lungo via D’Ancona, all’altezza dell’autolavaggio. Il motociclista era a bordo della sua Ducati Panigale V4, e da Osimo stava salendo la strada in direzione Ancona. Durante quel suo consueto viaggio di routine, martedì la sua corsa è stata tuttavia interrotta dal mezzo che, secondo quanto offerto da una prima ricostruzione, gli avrebbe inaspettatamente sbarrato la strada. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via San Biagio, infatti, il mezzo si sarebbe immesso sulla strada principale svoltando a sinistra, in direzione Osimo.

Sempre secondo quanto viene riferito dalle fonti, sull’asfalto non sarebbe stato ritrovato alcun segno di frenata. Il 41enne si sarebbe ritrovato di fronte quel furgone bianco, condotto da un uomo di 40 anni, all’improvviso, senza che potesse fare nulla. Un impatto inevitabile, con la moto che ha divelto lo sportello lato guidatore del mezzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, l’automedica del 118, la Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale di Osimo. Inutili però i tentativi di rianimazione: Diego Petruio è spirato sull’asfalto, a causa del gravi traumi riportati.

Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune testimonianze, depositate da alcuni residenti della zona. Alla polizia hanno raccontato di aver udito un frastuono, il terribile impatto tra la moto e il furgone; usciti di casa per verificare quanto accaduto, davanti agli occhi si sono ritrovati il corpo esanime del motociclista. Diego Petruio lascia sole e nel dolore la moglie e due bambine piccole. Illeso, invece, il conducente del furgone, ritrovato in stato di shock a seguito dell’accaduto. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti sotto sequestro, e si esclude il reato di omicidio stradale: l’autista del furgone è infatti risultato negativo al test ematico.