Previsioni Meteo DOMANI venerdì 7 | nuvole al sud

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 7 maggio. Al nord annuvolamenti sparsi nel corso della giornata con possibili rovesci. Al centro cieli variabili con alternanza di schiarimenti e addensamenti. Al sud cieli coperti per tutto il corso della giornata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 7 maggio

Nord:

Annuvolamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con piogge e rovesci, anche temporaleschi sui rilievi del triveneto; dalla sera assenza di fenomeni con successivi ampi rasserenamenti. Estesi spazi soleggiati sulle aree pedemontane piemontesi e sul ponente ligure; sul restante settentrione mattinata all’insegna di un cielo molto nuvoloso con locali deboli rovesci in pianura, ma con tendenza a miglioramento già nel pomeriggio con decise aperture.

Centro e Sardegna:

Addensamenti compatti su nord Toscana con rovesci sempre di debole intensità, in estensione pomeridiana anche all’Umbria; le precipitazioni si esauriranno all’imbrunire. Altrove cielo sereno o velato, salvo ulteriori annuvolamenti più consistenti che interesseranno le restanti zone appenniniche, nonché la Sardegna ma da fine giornata.

Sud e Sicilia:

Sull’isola e su bassa Calabria estesa copertura medio-alta con lievi piogge e locali rovesci, in riduzione dal tardo pomeriggio con cielo terso dalla sera. Sul restante meridione ampio soleggiamento, al più interrotto da passaggi di innocue velature; solo nelle prime del mattino nubi basse più consistenti interesseranno la Campania settentrionale.

Temperature:

Minime senza variazioni su pianura piemontese, regioni centrali, Sardegna compresa, Molise e Campania centrosettentrionale; in aumento sul resto del nord, Cilento, regioni ioniche peninsulari e Sicilia, più deciso sul Trentino-alto adige; massime in aumento su gran parte del nord, Sardegna, coste centrali adriatiche, Molise e Sicilia centromeridionale; in lieve flessione sulla Calabria tirrenica; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Forti dai quadranti occidentali su bocche di Bonifacio, nonché su rilievi appenninici Tosco-emiliani, marchigiani ed umbri; deboli settentrionali sulle aree alpine e Sicilia; da deboli a moderati intorno sud-ovest sul resto del paese.

Mari:

Molto mosso il mar Ligure; da mosso a molto mosso il tirreno centrosettentrionale; poco mosso l’alto ionio; da mossi a poco mossi i restanti bacini.