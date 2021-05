Previsioni Meteo OGGI giovedì 6 | cieli coperti

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 6 maggio. Al nord cieli variabili con alternanza di nubi e schiarimenti, e precipitazioni serali. Al centro cieli instabili nel corso della giornata. Al sud cieli nuvolosi per tutto il giorno. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 6 maggio

Nord:

Molte nubi sul Friuli-venezia giulia e sulle restanti aree alpine e prealpine, con associati isolati rovesci al mattino mentre nel pomeriggio le piogge e temporali interesseranno il settore alpino e prealpino centro-occidentale che in serata si estenderanno anche a quello orientale così come alla Liguria di levante; poche nubi sparse e prevalenti schiarite sul resto del nord, con qualche addensamento più compatto durante le ore centrali e tendenza a generale aumento della nuvolosità dalla sera.

Centro e Sardegna:

Velature anche estese sulla Sardegna, poche nubi sparse e prevalenti schiarite sulle regioni peninsulari, salvo velature su Lazio e Abruzzo e qualche annuvolamento in più sull’alta Toscana nel pomeriggio e nuovamente dalla sera quando aumenterà anche la possibilità di locali precipitazioni

Sud e Sicilia:

Velature anche estese su tutte le regioni, salvo addensamenti più significativi fino la tarda mattina su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria e cui seguirà un aumento della nuvolosità media su Sicilia e Calabria che nel pomeriggio e in serata potrà dar luogo a locali piogge o rovesci sulla Sicilia occidentale.

Temperature:

Minime in calo su Calabria tirrenica, Friuli-venezia giulia e restanti aree alpine e prealpine, in lieve aumento sui settori nord di Toscana e Sardegna e mediamente stazionarie sul restante territorio; massime in calo su ponente Ligure, pianura padana e lungo le coste dell’alto adriatico, in aumento sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Sardegna ma con decisi rinforzi occidentali sul settore nord; deboli meridionali su Liguria, centro-sud Emilia-romagna, Toscana, Marche e Umbria, con rinforzi su appennino Toscano ed Emiliano-romagnolo ma anche in prossimità delle coste Toscane; deboli variabili sul resto d’Italia o dai quadranti meridionali con locali rinforzi sul resto del centro-sud.

Mari:

Molto mossi mar Ligure e tirreno centro-settentrionale con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; poco mossi Ionio meridionale e stretto di Sicilia, mossi mare di Sardegna, alto adriatico e Ionio settentrionale con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo; da poco mossi a localmente mossi i restanti mari.