Diego muore a soli 6 anni stroncato da un’emorragia cerebrale. Il piccolo si è sentito male dopo la colazione

Il piccolo Diego Carpanese, 6 anni, è morto a causa di un’emorragia cerebrale nella notte tra il 3 e il 4 maggio scorsi all’ospedale di Padova. Il bimbo era ricoverato dal 2 maggio per un’emorragia cerebrale contro cui i medici non hanno potuto far nulla. I genitori, seppur distrutti dal dolore, hanno dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi di Diego.

Domenica scorsa Diego stava facendo colazione come sempre quando, finito di mangiare, ha cominciato a manifestare forti mal di testa. I genitori hanno capito che qualcosa non quadrava e hanno chiamato i soccorsi che prontamente hanno fatto una corsa contro il tempo in ospedale, dove però non c’è stato niente da fare.

«Diego era un bimbo sanissimo, non aveva mai avuto alcun problema», dice il padre Silvio. «Era un bambino meraviglioso, tranquillo, sereno e solare», dice una vicina di casa, «aveva un rapporto fortissimo con il fratellino più grande. Un’affinità che li faceva sembrare quasi gemelli. Avevano tutti e due una grande passione per il calcio. Il papà li portava sempre a giocare nel campetto vicino a casa».

I funerali Diego si terranno domani, alle ore 10,30, nella chiesa del Sacro Cuore di Abano. Oggi, dalle 17,30, ci sarà la recita del rosario. Per chi vuole, può fare una donazione alla fondazione “Città della Speranza”.