Denise Pipitone, spunta foto di una rom. Frazzitta: «Somiglianza notevole»

La foto ritrae la donna che chiamò il padre biologico di Denise Pipitone, Pietro Polizizi, nel gennaio del 2005.

L’attenzione sul caso di Denise Pipitone continua ad essere altissima, le sue ricerche non si fermano. Dopo la recente perquisizione nella casa di Anna Corona, madre della sorellastra di Denise, spunta adesso una nuova foto. Foto che è stata mostrata per la prima volta nel salotto di Mattino Cinque, su Canale 5. Si tratta, nel dettaglio, della donna che chiamò Pietro Polizzi, padre di Denise, nel 2005.

La segnalazione

Il 14 gennaio 2005, Pietro Polizzi viene contattato da una donna che si trovava in un campo rom a Marsala. A questa telefonata seguirono degli accertamenti che, però, portarono ad un nulla di fatto. Non emerse nulla che potesse far pensare a Denise. C’era, però, una foto della donna che si era messa in contatto con il padre di Denise. Oggi, dunque, per la prima volta, la sopra citata foto è stata messa a confronto con quella della signora rom a Milano con una bambina che somiglia molto a Denise. Le foto, per ragioni di privacy, non sono state mostrare al pubblico. L’unico che ha avuto la possibilità di vederle è il legale di Piera Maggio, l’avvocato Frazzitta il quale non nasconde il suo stupore.

LEGGI ANCHE: Morte Sharon Barni, compagno della madre accusato di omicidio

«È abbastanza sconvolgente. – afferma il legale di Piera Maggio – È la prima volta che la vedo». Ci tiene però a puntualizzare che le due donne presentano una differenza di età notevole e le foto dovrebbero risalire allo stesso anno. «In teoria una potrebbe essere la figlia dell’altra» conclude l’avvocato Giacomo Frazzitta.