Bollettino coronavirus 7 maggio: 10.554 contagi, 207 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 7 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). Sono 328.612 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 324.640. Il tasso di positività è del 3,2% (ieri era al 3,6%).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.253, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 109 (Rpt: 109) (ieri 127). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità rispetto a ieri. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.092.747, i morti 122.470. Il dato delle vittime è il secondo più basso negli ultimi sette mesi. Solo 5 giorni fa erano stati di meno, 144.

Le Regioni

In Campania 1.382 nuovi casi, 43 morti, 2.177 guariti

Sono 1.382 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 18.779. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 43 decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 6.591. I nuovi guariti sono 2.177, il totale dei guariti è 308.632. In Campania sono 121 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.406 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

D’Amato (Lazio), ‘oggi 1.063 casi e 17 morti’

“Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-3.721) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.063 casi positivi (+56), 17 i decessi (-22) e +1.277 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre si dimezzano i decessi e calano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. Lieve aumento del valore Rt ma valutazione del rischio bassa. L’incidenza settimanale sotto la media italiana”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che esorta a “rivedere il peso del coefficiente Rt o – sostiene – presto tutta Italia andrà in arancione nonostante l’incidenza in calo”.

Piemonte, 867 nuovi casi e 14 decessi

L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 867 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 65 dopo test antigenico), pari al 3,3% di 26.318 tamponi eseguiti, di cui 17.274 antigenici. Dei 867 nuovi casi, gli asintomatici sono 345 (39,8%). I casi sono 104 di screening, 550 contatti di caso, 213 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 120 in ambito scolastico e 737 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 354.702, di cui 28.597 Alessandria, 16.985 Asti, 10.995 Biella, 51.069 Cuneo, 27.269 Novara, 190.106 Torino, 13.162 Vercelli, 12.550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.464 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.505 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In Toscana 715 nuovi casi e 11 decessi, ancora in calo i ricoveri

In Toscana sono 715 i nuovi contagiati dal Covid (681 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 231.860 dei casi di positività al coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 207.361 (89,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.716 tamponi molecolari e 14.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% è risultato positivo. Sono invece 9.562 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 18.147, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.366 (49 in meno rispetto a ieri), di cui 220 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne con un’età media di 81,5 anni.

In Sicilia 603 i nuovi positivi, 11 i morti

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.740 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in diminuzione rispetto a ieri. La Regione è nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 11 e portano il totale a 5.527. Il numero degli attuali positivi è di 23.330 con decremento di 548 casi. I guariti oggi sono 1.140. Negli ospedali i ricoverati sono 1.163, 49 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 142, sette in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede Palermo con 121 casi, Catania 207, Messina 52, Siracusa 56, Trapani 18, Ragusa 54, Caltanissetta 35, Agrigento 44 e Enna 16.

In Friuli Venezia Giulia 86 nuovi casi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.055 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,27%. Sono inoltre 2.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,91%). I decessi registrati sono 3, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 28 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 175. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.732, con la seguente suddivisione territoriale: 795 a Trieste, 1.983 a Udine, 667 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.054, i clinicamente guariti 5.534, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 6.404.

In aggiornamento