Denise Pipitone, i carabinieri ispezionano la casa di Anna Corona, la madre della sorellastra

La Procura di Marsala ha annunciato nei giorni scorsi di aver riaperto le indagini sul caso Denise Pipitone, la scomparsa della piccola da Mazara del Vallo avvenuta il 1 settembre nel 2004. I carabinieri stanno al momento ispezionando l’abitazione che fu in uso ad Anna Corona

I carabinieri della Scientifica di Trapani stanno effettuando un’ispezione nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola Denise), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio. Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala, sta avvenendo “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili”. La casa non è più da tempo proprietà di Anna Corona. Il sopralluogo dei carabinieri a seguito di una segnalazione, secondo la quale il corpo della piccola Denise potrebbe trovarsi nella casa, celato da un muro appositamente costruito.

La botola segreta

I militari indagano anche sulla possibile presenza di una botola, che porterebbe ad uno scantinato mai ispezionato. Le indagini, nel corso del tempo, si erano concentrate sulla sorellastra, Jessica Pulizzi, poi indagata per sequestro di minore e assolta da tutte le accuse con sentenza definitiva della Cassazione del 2017.

La custode della casa

“I proprietari della casa sono in Svizzera, io ho solo portato le chiavi della palazzina ai Carabinieri che me le hanno chieste”. Lo ha detto ai giornalisti che si trovano in via Pirandello, a Mazara del Vallo (Trapani), la custode dalla palazzina. “La palazzina è disabitata da un anno”, ha aggiunto la donna. La custode dice anche che di recente non sarebbero stati fatti dei lavori di ristrutturazione nella palazzina “solo piccoli lavori”. I Controlli dei Carabinieri si sono spostati anche nel garage della palazzina. Due militari sono entrati nel garage, usando le chiavi della custode, ma dopo pochi minuti sono usciti.



Gli investigatori: nessuna ricerca del corpo della bimba

Fonti investigative di Marsala smentiscono che siano in atto ricerche del corpo di Denise Pipitone. L’indiscrezione era emersa nel corso della trasmissione di Rai 2 “Ore 14” alla quale stava partecipando anche la mamma di Denuise, Piera Maggio, e il suo avvocato Giacomo Frazzitta. È stato proprio quest’ultimo, nel corso della trasmissione, a rendere noto di avere ricevuto un link con la pubblicazione dell’indiscrezione che non ha però trovato alcuna conferma ufficiale da parte della Procura. Il legale ha stigmatizzato la fuga di notizie, mentre la mamma di Denise, visibilmente provata, ha chiesto di abbandonare la trasmissione.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco

È arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, i pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri che presidiano esternamente l’appartamento, sono entrati all’interno attraverso uno dei due garage. Si tratta del vano dove è presente una botola di ferro dalla quale, con molta probabilità si accede a un pozzo oggetto di una prima ispezione.

Il pozzo che i Vigili del fuoco stanno ispezionando è profondo 10 metri e all’interno è presente acqua per un’altezza di un metro e mezzo. Lo confermano dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani. Sul posto è arrivato il Comandante provinciale Salvatore Tafaro che sta coordinando le operazioni dei pompieri del gruppo SAF. I Vigili del fuoco sono stati chiamati a supporto dai carabinieri che stanno ispezionando, per conto della Procura di Marsala.

La vicina casa: qui tutti hanno un pozzo

LEGGI ANCHE: Covid, 38enne muore dopo aver dato alla luce la figlia: non l’ha mai potuta abbracciare

“Ognuna delle case che sono state costruite in questa zona sono dotate di un pozzo, perché quando abbiamo costruito le abitazioni la zona non era servita dalle rete idrica di acqua potabile”. A dirlo è una vicina di casa, un’anziana signora che vive di fronte all’edificio dove abitava Anna Corona. “Conoscevo la signora Anna Corona, perché per 20 anni ha abitato qui, ma mai ci siamo scambiati confidenze”, dice l’anziana signora che vive di fronte l’edificio disabitato ormai da anni e i cui proprietari vivono in Svizzera. “Quando i carabinieri hanno fatto la prima ispezione, nel 2004, io ero in casa. Sono rimasta stupita da quei militari che sono entrati dentro, ma non ho mai saputo il perchè”.

LEGGI ANCHE: Daniele muore a 20 anni accoltellato in un mulino abbandonato

Cercano una stanza segreta

La stanza in cui potrebbe essere stata nascosta la piccola Denise Pipitone: è quanto stanno cercando gli investigatori che indagano sulla scomparsa della bambina. Sulla base di alcune segnalazioni – negli ultimi giorni in Procura ne sono arrivate diverse – gli inquirenti stanno verificando se nella casa dell’ex moglie del padre naturale di Denise siano stati fatti lavori edilizi. Piantine catastali alla mano, i carabinieri perlustrano l’appartamento per capire se su un muro ci siano segni di intonaco più recente o tracce di una stanza murata dove qualcuno ha potuto tenere nascosto la bambina.