Roma, ennesimo caso: il manto stradale sprofonda ed un camion rimane incastrato nella voragine

Era accaduto solo poche settimane fa, il 15 aprile scorso: un tir era rimasto incastrato insieme ad un’auto, in una voragine in viale dei Colli Portuensi, mandando il traffico in tilt. Questa volta è accaduto in via Gregorio XI, zona Boccea.

Il manto stradale di Roma non dà pace ai suoi cittadini. Tra camion che sprofondano nelle voragini e piste ciclabili rese impraticabili, i romani vivono costanti disagi. È la volta quest’oggi di un altro autocarro, che era momentaneamente fermo lungo strada, ed è rimasto incastrato in una voragine per il cedimento del manto stradale. È accaduto stamattina in via Gregorio XI a Roma Sul posto la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio all’altezza del civico 92 di via Gregorio XI.

LEGGI ANCHE: Sicurezza sul posto di lavoro, morto un operaio schiacciato da un tornio

Gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area è avviato le procedure necessarie per la rimozione del mezzo. Altre pattuglie sono intervenute in ausilio per la chiusura del tratto di strada interessato dalle operazioni di recupero del furgone e per agevolare la viabilità della zona.