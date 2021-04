Denise Pipitone, c’è una botola misteriosa che non è mai stata ispezionata

Spunta un altro mistero nel caso di Denise Pipitone: una botola che porta alla casa di Anna Corona che non è mai stata ispezionata.

Ci sono novità nel caso del rapimento della piccola Denise Pipitone. A distanza di decine di anni continuano a spuntare nuovi appigli per ricostruire la dinamica della scomparsa della bambina che, all’epoca dei fatti, non aveva nemmeno quattro anni. A rivelare il nuovo elemento sulla vicenda è la trasmissione televisiva Mattino Cinque, su canale 5, durante la quale è stata posta l’attenzione su una botola misteriosa. Passaggio nascosto e mai ispezionato, che porta direttamente a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, a sua volta papà biologico della piccola Denise.

Il ruolo di Anna Corona e Jessica Pulizzi nel caso di Denise Pipitone

Una botola che sembrerebbe fondamentale per le indagini, dal momento che per anni gli inquirenti hanno ritenuto che ad aver commesso – o commissionato – l’omicidio della bambina, o ad aver consegnato la bambina a terze persone per far sì che se ne sbarazzassero, siano state proprio Anna Corona e sua figlia Jessica Pulizzi, con la complicità di una cerchia di amici di famiglia e parenti di Corona. Eppure il passaggio nascosto non è mai entrato nella lista degli elementi al vaglio degli inquirenti.

Le incertezze sul caso di Denise Pipitone dopo 17 anni

Sono passati 17 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone da Mazara del Vallo, avvenuta nel 2004 quando la bambina non aveva ancora compiuto quattro anni. Eppure sono ancora aperti dubbi e incertezze sul caso. Restano le incongruenze e le lacune a impedire alla mamma Piera Maggio di andare avanti una volta per tutte. Perché finché non si riuscirà ad avere la certezza di che fine abbia fatto Denise, sua madre non potrà darsi pace.

Nel corso della puntata di Mattino Cinque, in cui si parla della botola misteriosa, la conduttrice Federica Panicucci si chiede perché quella botola non sia mai stata presa in considerazione dagli investigatori. Questo nonostante in un momento iniziale delle indagini i sospetti siano caduti proprio sulla ex moglie del papà di Denise, compagno di Piera Maggio. Elemento che rende ancora più strano il fatto di aver ignorato l’esistenza di un passaggio del genere.