Il paziente long Covid più duraturo: un 49enne ricoverato da un anno

Jason Kelk, è un paziente di 49 anni di Leeds che sta ancora facendo i conti con i danni del Coronavirus: non riesce ancora a camminare da solo e ha una gastroparesi gli causa attacchi di vomito continui.

Jason Kelk è in ospedale da un anno a causa del Covid-19. È un insegnante di informatica di 49 anni, ed è considerato il paziente ‘Long Covid’ più duraturo del Regno Unito. È stato ricoverato nell’aprile del 2018 per un’infezione al torace, ed è poi risultato positivo al Coronavirus, da allora non ha più lasciato l’ospedale. Ora sta meglio ma ha lottato a lungo tra la vita e la morte. Al momento sta facendo ancora i conti con i postumi del virus, è incapace di camminare da solo. Inoltre, una gastroparesi gli provoca continui attacchi di vomito.

La raccolta fondi

48 ore dopo il suo arrivo al St James’s Hospital di Leeds, il 3 aprile 2020, è stato trasferito in terapia intensiva: “Per molto tempo, mi è stato detto che non si sapeva se Jason sarebbe tornato a casa” ha spiegato la moglie Sue ai media inglesi. Gli è stata sospesa la ventilazione meccanica solo il mese scorso, dopo circa un anno e le sue condizioni da allora sono leggermente migliorate

Per la famiglia Kelk, è stato un anno veramente drammatico. Per cercare sostegno finanziario hanno lanciato una raccolta fondi, in vista del ritorno del marito, su GoFundMe: “È stata davvero dura, ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato”, ha dichiarato la donna.