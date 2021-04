Nel programma «Chi l’ha visto?», in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, si è tornato a parlare di Denise Pipitone. Questa volta sono andate in onda delle intercettazioni inedite del giorno della scomparsa della piccola Denise. Intercettazioni telefoniche che, pare, gli investigatori non abbiano mai preso in considerazione.

Le intercettazioni

Si inizia prendendo in esame un verbale datato 2 settembre 2004, il giorno dopo la scomparsa di Denise Pipitone. Polizia e Carabinieri erano convinti di aver perquisito la casa di Anna Corona, l’ex compagna del marito di Piera Maggio. Gli agenti, però, in realtà erano entrati in un appartamento diverso. Anche Alice Pulizzi, la sorella di Jessica, conferma in tribunale che le Forze dell’Ordine sono entrati solo nell’appartamento di sotto e non in quello di Anna Corona. «In tutta questa storia ci sono state lacune e depistaggi. Che col tempo non sono state chiarite ma addirittura diventate più oscure. Ho saputo della scomparsa di Denise alle 12.30 e sono arrivata a casa poco dopo, trovando le Forze dell’Ordine sotto casa» commenta Piera Maggio.

La telefonata

Dalle indagini è emerso che alle 12:17, a meno di un’ora dalla scomparsa di Denise Pipitone, è partita una chiamata da un magazzino sito in Via Rieti. Telefonata che era diretta alla madre di Anna Corona. Il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha spiegato che: «La signora Lo Cicero, madre di Anna Corona, ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dalla figlia che le diceva di tornare a casa perché era successo qualcosa». «Abbiamo seguito i tabulati telefonici, c’è una sola telefonata che viene ricevuta da quell’utenza e abbiamo individuato Via Rieti» conclude Frazzitta.