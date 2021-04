35enne positiva al Covid, intubata, partorisce un bimbo: è negativo

La donna, ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid-19, ha dato alla luce suo figlio, risultato negativo al test. I medici, adesso, potranno sottoporla ad una terapia più forte.

La notizia arriva da Ferrara, dall’Ospedale di Cona per la precisione. Qui, una 35enne ricoverata in terapia intensiva perché positiva al Covid-19 ha partorito un bambino. Suo figlio, nato prematuro, non è in pericolo di vita e, sottoposto al tampone, è risultato negativo al test. Il bimbo resterà in osservazione nella terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Cona ed è in prognosi riservata.

Il marito della donna e padre del bambino racconta la gioia del momento e ringrazia i medici: «I medici sono stati bravissimi. Hanno aspettato che il bimbo nascesse in sicurezza con il parto cesareo. In questo modo mia moglie potrà essere curata con terapie più forti». «Devo ringraziare tutti – ha poi aggiunto – Senza di loro non saprei come avremmo potuto affrontare questo periodo così terribile. Adesso i problemi continuano, ma sappiamo di non essere soli» conclude il padre. Attorno alla famiglia, infatti, si è stretta l’intera comunità che ha fatto sentire tutta la sua vicinanza e affetto