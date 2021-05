Daniele muore a 20 anni accoltellato in un mulino abbandonato. La fidanzata ha dato l’allerta

Daniele Tanzi, 20 anni, di Cremona è morto ucciso in un vecchio mulino abbandonato, usato di solito come rifugio per persone senzatetto, nei pressi di Parma. Per la polizia si tratta di un caso di omicidio. Il cadavere di Daniele presenta infatti segni di coltellate all’addome. La Scientifica sta cercando l’arma (forse buttata in un canale o da qualche parte nell’edificio).

Ad allertare le forze dell’ordine la fidanzata di Daniele, che si trovava con lui nell’edificio abbandonato e di cui i militari stanno valutando le dichiarazioni.

Da una prima ricostruzione pare che con loro ci sarebbe stata una terza persona, che è in questura sotto interrogatorio: dovrebbe trattarsi dell’ex fidanzato della ragazza.