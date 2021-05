Zingaretti: “Immunità di gregge a breve, contagi scendono anche grazie al coprifuoco”

Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato di una immunità di gregge ormai alle porte: “Ci aspetta un’estate diversa, il tasso di contagio scende anche grazie al coprifuoco”. No alla demagogia del “liberi tutti”.

Continua la battaglia portata avanti a sostegno della riduzione – o dell’abolizione, come per Matteo Salvini – del coprifuoco. Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, questa mattina è stato chiaro: “le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”.

Ma se da un lato c’è chi fa pressing sul governo, dall’altro c’è anche chi preferisce muoversi con maggiore cautela. Non a caso Nicola Zingaretti, durante l’ultima ospitata su Agorà (Rai 3) ha ricordato che “il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco, anche perché abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi”. Mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ieri ribadito dal G7 di Londra: “Siamo tutti d’accordo che il coprifuoco debba essere superato e stiamo lavorando per superarlo il prima possibile”.

Zingaretti: immunità di gregge vicina, ma no al “liberi tutti”

Questa mattina, intervenendo alla trasmissione Agorà (Rai3), il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha spiegato che l’immunità di gregge sarebbe ormai vicina, almeno nel Lazio. “Noi se corriamo e andiamo avanti con l’arrivo dei vaccini penso (che l’immunità di gregge) sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi”, ha infatti sottolineato, mentre riporta i dati – e i risultati – della campagna vaccinale sulla popolazione più anziana, ovvero gli over 80.

“La bella novità di oggi è la messa in sicurezza degli anziani: un anno fa nelle Rsa si piangeva, oggi si comincia a ballare. Siamo ancora in una fase molto complicata, non possiamo dire che i problemi sono finiti ma sicuramente che tutti assieme stiamo vincendo e ci aspetta un futuro migliore. Grazie a quello che abbiamo fatto possiamo dire che stiamo vincendo”, ha evidenziato il governatore durante la trasmissione.

Del resto, “era giusto concentrarsi con chi rischiava di prendere il Covid e rischiava più di morire”. “Questa – ha proseguito Zingaretti – è una scommessa che abbiamo vinto. Grazie a questa scelta di campo moriranno meno persone e avremo un’estate diversa in cui se continuiamo così, anche a virus circolante, potremo avere una curva di decessi più bassa e meno ricoveri rispetto allo scorso anno. Non vuol dire che abbiamo vinto la battaglia ma che siamo sulla strada giusta per vincere la battaglia“. Rimane tuttavia cauto sulle restrizioni e il mantenimento del coprifuoco: “No alla demagogia del ‘liberi tutti’, o delle mascherine inutili, e sì alla scienza. Il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco”.