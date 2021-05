Operaio di 37 anni muore in azienda: è stato schiacciato da un contenitore di mangimi

Lo ha schiacciato ed ucciso all’istante, un contenitore dal peso di diversi quintali, pieno di mangime per animali, è costato la vita ad un operaio di 37 anni, Andrea Recchia, in un’azienda di Sorbolo, nel Parmense.

Ennesimo incidente sul lavoro: è avvenuto in un’azienda di mangimi di Sorbolo, nel Parmense, ieri sera, intorno alle 21.30. Un contenitore del peso di diversi quintali, pieno di mangime per animale, ha colpito in pieno un 37enne originario della Basilicata e l’ha ucciso sul colpo. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro. “Ennesima tragedia sul lavoro. Una giovane vita spezzata, ieri sera, in una attività alle porte di Sorbolo. Sono notizie che lasciano tanto sgomento. Siamo vicini ai famigliari in questa terribile tragedia”, il commento del sindaco di Sorbolo-Mezzani Nicola Cesari.

La Procura di Parma ha avviato indagini sulla morte dell’operaio. Il corpo dell’uomo sarà sottoposto nei prossimi giorni ad autopsia. L’area dell’incidente nello stabilimento di Chiozzola di Sorbolo è stata posta sotto sequestro.

Incidenti sul lavoro

Tragico il bilancio degli incidenti sul lavoro. Secondo i dati dell’Inail nel primo trimestre del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’istituto sono state 185, 19 in più rispetto alle 166 del primo trimestre del 2020, con una crescita dell’11,4%. È di pochi giorni il drammatico incidente in fabbrica che ha tolto la vita alla 22enne Luana D’Orazio, stritolata da un macchinario in fabbrica.