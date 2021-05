Oroscopo del 7 maggio di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 7 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

L’Ariete ha la Luna nel segno quindi in Questo venerdì aumenta una bella disponibilità. Ottima ripartenza nel lavoro, e dico ri-partenza e non partenza perché probabilmente molto si è bloccato dalla fine del 2019, Quindi anche in tempi non sospetti, Prima della crisi mondiale. In realtà, se dobbiamo parlare di recupero Allora bisogna mettere nel discorso anche l’amore, perché in questo momento i sentimenti sono liberi di spiccare il volo. Molto presto arriverà anche Venere favorevole, già Mercurio È attivo: non ci sono guadagni facili ma c’è la possibilità quanto meno di rimettere a posto delle questioni legali, burocratiche maturate nel tempo. Ricordo sempre soprattutto agli Ariete che sono un po’ tristarelli, che dicono “ma io questa spinta non la sento” che i veri problemi sono nati l’anno scorso o due anni fa, adesso questo 2021 porta semplicemente la capacità, la volontà di risolverli anche sotto il profilo psicofisico.

Toro

Il Toro può Giocare una carta vincente, non solo perché il Sole è nel segno ma Anche perché c’è da ripristinare un po’ di serenità interiore. C’è da dire che dal punto di vista economico bisogna stare attenti perché Urano nel segno porta anche il desiderio di fare spese, cambiare, però quel Saturno è un po’ il grillo parlante che ogni tanto dice al Toro: calma, sangue freddo… Ora, i Toro per fortuna sono conservatori, di solito non sono dissipatori, però in questi ultimi mesi hanno visto che alcune questioni riguardanti casa, affitto, bollette insolute, questioni burocratiche sono andate al rallentatore, si sono complicate… magari c’è anche chi ha ricevuto improvvisamente un conto che non si aspettava O ha dovuto riparare un guasto. Questo è un venerdì comunque interessante per programmare qualcosa di bello anche domenica.

Gemelli

I Gemelli hanno una situazione astrologica davvero importante E tutti quelli che non sentono questo vigore forse sono tristi e non hanno le persone giuste attorno. Il Gemelli segue l’onda, Quindi se tutti attorno sono tristi il Gemelli diventa malinconico. Sì, tu puoi essere allegro quanto vuoi Ma è inevitabile che debba fare i conti anche con persone che sono in qualche modo contro di te pur non volendo. Cosa è accaduto di recente? Mercurio, Che tra l’altro, rappresenta il messaggero degli dei, è arrivato arrivato nel tuo segno e arriva in una condizione di grande forza perché a breve sarà anche in Ottimo aspetto. Anche Saturno: questo vuol dire che fino ai primi giorni di luglio Ci sono molte cose da fare, molte cose da rivedere. Dovresti notare Maggiore creatività, poi chi ha un’attività legata proprio alla fantasia, penso a musicisti, scrittori, artisti, autori lo sentirà di più ma in generale c’è proprio questa voglia di amare e vivere la vita, recuperare vita persa, che è sempre più importante e naturalmente questo riguarda anche l’amore. Se hai vissuto anche un primo episodio lavorativo non proprio bello per quanto riguarda i risultati, sappi che comunque questo è un anno che ti darà qualcosina in più nei prossimi mesi

Cancro

Il segno del Cancro è pieno di Piccole tensioni, livori. Questo Marte un po’ nervoso dice che i Cancro pensano molto al futuro ma sentono dentro qualcosa che non va ed è proprio questo sentire dentro che, se non esposto pubblicamente, può creare dei disagi a livello fisico: non a caso spesso il Cancro soffre allo stomaco. Diciamo che questo aspetto di pianeti provoca nella tua vita qualche imbarazzo e siccome sei una persona anche piuttosto forte a livello psicologico, nonostante all’apparenza tu possa sembrare l’Esatto contrario, Ora ti scontri con la massa. Cioè, se tutti vanno da una parte tu senti la necessità di andare da qualche altra parte. Però il problema è che sei una persona che tanto sola non sa stare, che cerca anche i consensi, quindi in questo momento è molto importante evitare di incupirsi e di mettersi in un angolo anche solo per recuperare energie .