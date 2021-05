Festa della mamma 2021: tutti i regali per farla felice

Si avvicina, il 9 maggio, la festa della mamma, ricorrenza da non dimenticare, ecco qualche spunto per il regalo perfetto.

Il prossimo 9 maggio, la seconda domenica del mese si celebrerà la festa della mamma, importante evento da non dimenticare assolutamente. Le mamme infatti sono il collante delle famiglie, si adoperano in migliaia di modi per far felici tutti ed è giusto che ci sia una giornata dedicata esclusivamente a loro, per ringraziarle di tutti i loro sforzi quotidiani.

Un regalo per ogni mamma

Trovare un regalo adeguato per ogni mamma potrebbe essere difficile, perché appunto ognuna ha i suoi gusti, c’è chi è più sportiva o ama hobby più tranquilli, la lettrice, chi ama curare l’orto e il giardino. Insomma tante mamme e tanti suggerimenti per loro. Eccone alcuni.

Festa della mamma: dallo smartwatch all’e-reader

Per la sportiva uno smartwatch che faccia da cardiofrequenzimetro, da contapassi, da orolologio da polso, conta calorie e molto altro. Ce ne sono per tutti i gusti, da quello da 30 Euro con le funzioni base fino a quelli da 200 e oltre. Con 39,99 Euro ne potete acquistare uno di Yamay su Amazon.

Per la giardiniera, un bel set con utensili da giardino nuovo di zecca. Sappiamo infatti che prima o poi ne avrà bisogno. Guanti da lavoro, forbici, paletta e restrallo senza dimenticare una comoda borsa per tenere tutto in ordine. Anche qui i prezzi variano, un set di 3 pezzi base può costare 15 Euro, mentre a seconda del numero dei componenti, con una bella borsa ricca si può arrivare anche sui 30 Euro.

Per la lettrice è il momento giusto per modernizzarsi un po’ con un bell’e-reader. Anche qui si può partire da circa 50 Euro a salire. Il VBEST LIFE E-reader con schermo inchiostro elettronico e-book e-ink da 6 pollici viene 48.09 Euro su Amazon. Gli e-reader sono pratici, leggeri, consentono di leggere al buio, non rovinano gli occhi e sono manna dal cielo se si hanno problemi di spazio.

Su Lush trovate un armonioso quartetto floreale da vasca. Si tratta di cremose schiume alla violetta, acque perlate con profumo di orchidea. La bomba da bagno si può usare, appunto nella vasca per rilassarsi dopo un’intensa giornata. Con lo spumante invece si può fare tantissima schiuma. Le bombe da bagno sono: Mother of Pearl e Rose Gold, gli spumanti invece: violet cream e jasmine cream. Il tutto per 33 Euro.