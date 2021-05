Oroscopo del 6 maggio di Paolo Fox

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox del 6 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

Ariete: Sei sempre più pronto a vivere emozioni importanti. In questo cielo riconosco impeto, grinta che erano esaurite, rabbia, Perché no? In fondo anche la rabbia è un modo per esprimere dissenso e iniziare in qualche modo a risalire La China. Con Mercurio attivo direi che questo è un momento molto importante proprio per fare delle scelte che un domani potrebbero diventare una nuova via di vita, una esistenza diversa quella che tu in qualche modo stai cercando di ritrovare assieme alla serenità perduta per tutti i motivi che ben conosciamo e di cui ho parlato tante volte.

Toro

Per il segno zodiacale del Toro posso dire che queste sono delle giornate un po’ particolari perché da una parte c’è tanta voglia di recuperare il tempo perduto, vivere in maniera attiva, e dall’altra c’è questa sensazione di tanto rigore: chissà quanti hanno dovuto pagare le spese, rivedere alcuni conti non arrabbiandosi ma cercando di far presa sulle proprie qualità se un rapporto di lavoro, Se un contratto non è andato bene. Anche chi vuole fare un investimento dovrebbe pazientare: compravendita in ritardo, amore invece in anticipo per chi lo cerca.

Gemelli

Gemelli: in questo giovedì sei forte, energico e questo è un cielo che decisamente può regalare qualche bella opportunità. Ricordo sempre che i Gemelli governati da Mercurio sono abili nel comunicare, convincere, cambiare le carte in tavola e anche rigirare le frittate e adesso Mercurio sarà eccellente perché fino all’11 luglio sarà nel segno. Questo non solo alimenta speranze di successo ma permette anche di intavolare discorsi sulla base di un profitto personale che piano piano potrà essere in qualche modo sfruttato anche per i sentimenti: infatti in qualche modo si sa che con le parole si incantano anche le persone…

Cancro

Cancro c’è sempre un certo nervosismo di base ma non farti condizionare dalla situazione generale perché i segni di acqua sentono sempre molto nervosismo quando non si sta bene nella società e noi lo sappiamo, perché dall’anno scorso di privazioni Ce ne sono state tante. Cosa può salvarci? Cosa può salvare il segno del Cancro? Certamente l’amore. Attenzione alla concorrenza, attenzione a questo Marte che porta sempre qualche momento di rabbia.