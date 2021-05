Oroscopo dell’8 maggio di Paolo Fox

In questo weekend la luna si trova in Ariete.

Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’oroscopo di Paolo Fox delk’8 maggio. E tu, di che segno sei?

Ariete

Posso dire che l’Ariete si trova a un grande punto di svolta rispetto al passato, che non sente questa azione determinata e determinante delle stelle. È probabile che sia ancora troppo legato al passato , cheMagari abbia vissuto talmente tante tensioni da non avere la voglia di rimettersi in gioco ma l’Ariete prima o poi non si arrende, prima o poi scarica tutte le difficoltà che questo weekend potrebbe rappresentare, il primo segnale di una grande rivoluzione che potrebbe aiutare a superare la china. Tra l’altro è probabile che molte persone in questo periodo ritrovino anche delle sorprese, possono vivere delle novità in vista di quello che è capitato anche dal punto di vista legale, finanziario. Mercurio ha iniziato un transito importante: fino all’11 luglio sostiene.

Toro

Il Toro è in una condizione molto particolare. Innanzitutto bisogna rivedere i propri conti perché questa situazione, legata anche al traffico dissonante di Saturno, permette di fare tante cose: allora, i più fortunati che magari hanno qualche soldo da parte oppure un partner che aiuta cercheranno di fare meno e fare meglio, non escludo anche un piccolo investimento, un luogo dove stare lontano da tutto e da tutti, è un momento speciale per la vita dei Toro. Chi non può spendere Comunque cercherà durante l’estate di fare delle scelte lontano dalla massa: questo perché ha veramente bisogno di recuperare anche l’amore. Diciamo che con Venere e Urano in aspetto un po’ particolare hai bisogno di certezze

Gemelli

Gemelli: Allora, questo Mercurio è importante, ci prepariamo con grande energia all’inizio di questo transito che in qualche modo rispecchia la tua capacità ironica di prendere la vita. Quante parole dici, quante parole ascolti, e spesso proprio in questa situazione di grande forza e di grande comunicazione soprattutto nei prossimi giorni Troverai il senso che desideri di un amore, di una relazione. Ma io confido molto anche su questa ottima posizione di Saturno che può rappresentare lo sviluppo di un desiderio anche nel campo del Lavoro. Certo, c’è da dire che qualcosa a livello contrattuale dovrà essere rivisto, ma ne riparleremo dopo il 13

Cancro

Marte si trova nel segno del Cancro e allora prima del lavoro questa Luna parla d’amore e parla di sentimenti. Io non credo ai Cancro che sanno stare senza amare: a volte ci si sente molto lontani dalle persone che abbiamo attorno e magari dopo una separazione ci prendiamo del tempo prima di innamorarci ancora, però il desiderio di amare c’è. Chi ha la fortuna di avere il partner giusto al proprio fianco non deve temere nulla: questo Marte in transito nel tuo segno rappresenta anche il desiderio di ribellarsi a imposizioni E comunque potrebbe anche farti trovare a volte in disaccordo con colleghi, persone che non sono dalla tua parte. Insomma, ti senti un po’ un Combattente in questi giorni