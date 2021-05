Non si può evitare la Croce | Il Vangelo di oggi sabato 8 maggio 2021

Non si può evitare la Croce: nessuno ne è esente, a maggior ragione chi segue Gesù. La nostra certezza è però che saremo “più che vincitori, in colui che ci ha amati”.

Liturgia di oggi Sabato 8 Maggio 2021

SABATO DELLA V SETTIMANA DI PASQUA

Sepolti con Cristo nel Battesimo,

con lui siete anche risorti

mediante la fede nella potenza di Dio,

che lo ha risuscitato dai morti. Alleluia. (Col 2,12)

Prima Lettura

Vieni in Macedonia e aiutaci!

Dagli Atti degli Apostoli

At 16,1-10

In quei giorni, Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco: era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei Giudei che si trovavano in quelle regioni: tutti infatti sapevano che suo padre era greco.

Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le Chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno.

Attraversarono quindi la Frìgia e la regione della Galàzia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero a Tròade.

Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un Macèdone che lo supplicava: «Vieni in Macedònia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedònia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 99 (100)

R. Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,

servite il Signore nella gioia,

presentatevi a lui con esultanza. R.

Riconoscete che solo il Signore è Dio:

egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo. R.

Perché buono è il Signore,

il suo amore è per sempre,

la sua fedeltà di generazione in generazione. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 8 Maggio 2021

Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 15,18-21

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia.

Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato».

Parola del Signore.

Non si può evitare la Croce | Il commento al Vangelo di oggi sabato 8 maggio 2021

Come si può amare chi non si conosce? Così, allo stesso modo, il mondo che non conosciuto Dio non può amarlo e non ama nemmeno chi gli appartiene. “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”, dice Gesù: se lui che era Dio, l’innocente, è stato perseguitato e ingiustamente, anche chi lo segue avrà un trattamento simile.

Non possiamo aspettarci di evitare la Croce, la soffrerenza: nessuno ne è esente, a maggior ragione chi vuole seguire l’esempio Cristo. La nostra certezza è però che saremo, come dice San Paolo, “più che vincitori, in colui che ci ha amati” (Rm 8, 37), e che “le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi” (Rm 8,18).

Essere amati e innalzati dal mondo e dalle sue dinamiche di potere è spesso una grande ambizione dell’essere umano. Bisogna invece ricordarsi che chi ama Dio e chi gli appartiene non appartiene al mondo, e quindi il mondo non può amarlo, né lo riconosce. Inoltre, spesso ciò che agli occhi del mondo, ciò che è innalzato, è invece riprovevole agli occhi di Dio, che è la verità, e invece ciò che è ultimo agli occhi del mondo è ai primi posti nel cuore di Dio.