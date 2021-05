Amarci gli uni gli altri | Il Vangelo di oggi Domenica 9 Maggio 2021

Gesù ci chiede ancora amarci gli uni gli altri, cioè con un amore che va oltre ogni confine, che va oltre i nostri limiti, con un amore che porti frutto.

Liturgia di oggi Domenica 9 Maggio 2021

VI DOMENICA DI PASQUA – ANNO B

Con voce di gioia date l’annuncio,

fatelo giungere ai confini della terra:

il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. (Cfr. Is 48,20).

Prima Lettura

Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli

At 10,25-26.34-35.44-48

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».

Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga».

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.

Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 97 (98)

R. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.

Acclami il Signore tutta la terra,

gridate, esultate, cantate inni! R.

Seconda Lettura

Dio è amore.

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

1Gv 4,7-10

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.

In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Domenica 9 Maggio 2021

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 15,9-17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Parola del Signore

Amarci gli uni gli altri | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 9 Maggio 2021

Gesù ci chiede ancora di amare, e di amarci gli uni gli altri. Ma non con un amore “alla meglio”; piuttosto ci chiede di amarci come Lui ci ha amato, cioè con un amore che va oltre ogni confine, che va oltre i nostri limiti, con un amore disposto a dare la propria vita.

Il commento al Vangelo di ieri

In questo modo Gesù ci indica la strada per la gioia vera, e perché la sua gioia resti in noi, ed è fare la volontà del Padre. Questa volontà è proprio che ci amiamo gli uni gli altri senza riserve, disposti a dare la vita, laddove la vita non muore se viene donata, proprio come il chicco di grano della parabola che, se non muore, “rimane solo”. Impariamo a donare qualcosa agli altri, anche se questo ci costa un po’. Chi si spende per amore non può perdere niente, perché Dio raccoglie i nostri sforzi, che non rimangono “soli”, ma portano molto frutto.