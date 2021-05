Fin dal principio | Il Vangelo di oggi Lunedì 10 Maggio 2021

“Siete con me fin dal principio”: tutti siamo scelti, tutti voluti da Dio, ma in pochi rispondono davvero alla sua chiamata accorata alla salvezza

Liturgia di oggi Lunedì 10 Maggio 2021

LUNEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

Cristo risorto dai morti non muore più;

la morte non ha più potere su di lui. Alleluia. (Rm 6,9)

Prima Lettura

Il Signore aprì il cuore a Lidia per aderire alle parole di Paolo.

Dagli Atti degli Apostoli

At 16,11-15

Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e, il giorno dopo, verso Neàpoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedònia.

Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite.

Ad ascoltare c’era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo.

Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 149

R. Il Signore ama il suo popolo.

Cantate al Signore un canto nuovo;

la sua lode nell’assemblea dei fedeli.

Gioisca Israele nel suo creatore,

esultino nel loro re i figli di Sion. R.

Lodino il suo nome con danze,

con tamburelli e cetre gli cantino inni.

Il Signore ama il suo popolo,

incorona i poveri di vittoria. R.

Esultino i fedeli nella gloria,

facciano festa sui loro giacigli.

Le lodi di Dio sulla loro bocca.

Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 10 Maggio 2021

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 15,26-16,4a

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto».

Parola del Signore.

Fin dal principio | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 10 Maggio 2021

“Siete con me fin dal principio”: queste parole colpiscono e arrivano al cuore di chi cerca Dio. Gesù spesso ha spiegato che è lui che sceglie chi va a lui e non viceversa, in questo caso di aver scelto chi deve dargli testimonianza: Dio infatti conosce ogni cosa da principio e, per quanto ognuno ha la sua insindacabile libertà, Dio sa già chi aderisce alla sua chiamata.

Tutti siamo scelti, tutti voluti da Dio, ma in pochi rispondono davvero alla sua chiamata accorata alla salvezza. Dare testimonianza di Dio è proprio testimoniare di aver trovato questa salvezza, questo senso, questo tesoro così prezioso che è Dio e la consapevolezza del suo amore. Non tutti conoscono Dio e il suo amore, e non conoscendolo possono rifiutarlo, perseguitarlo. Queste persecuzioni accadono ogni giorno sotto il sole in modi diversi, in modi più efferati in altri Paesi del mondo ma in modo più sottile anche nel nostro. E ci dice Gesù, che non ci lascia soli nella storia: “E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto”.