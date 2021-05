Laura Ziliani esce per un’escursione e non fa più ritorno: ricerche in corso

Vanno avanti da 24 ore le ricerche tra i monti di Temù, in alta Vallecamonica, di Laura Ziliani ex vigilessa della cittadina bresciana, 55 anni.

La donna non è rientrata dopo una passeggiata, è stata vista ieri mattina per l’ultima volta intorno alle sette e trenta da alcuni escursionisti, ma alle dieci non si è presentata all’appuntamento che aveva con la figlia.

La 55enne è un’amante della montagna, molto esperta di trekking e ambienti in quota e conosce bene la zona. Il marito, Enrico Zani, era morto nel 2012 travolto da una valanga a Temù.