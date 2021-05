Alimenti, blitz carabinieri: sequestrati più di 12 quintali di crema bufalina. Evoca in maniera indebita la mozzarella di bufala campana Dop

Blitz dei carabinieri per la Tutela Agroalimentare che in collaborazione con gli agenti vigilatori del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop, hanno sequestrato più di 12 quintali di “crema bufalina“. La ragione del sequestro è dovuta all’ «indebita evocazione della Dop Mozzarella di Bufala Campana».

I suddetti sequestri sono occorsi nell’ambito di verifiche nel settore dei marchi di qualità. Durante tali controlli, militari e agenti hanno ispezionato punti di ristoro della rete autostradale nazionale e imprese distributrici e produttrici di creme alimentari che rievocavano il marchio mozzarella di bufala campana Dop.

I controlli, a tutela di consumatori e viaggiatori sulle nostre autostrade, hanno portato a sequestrare per indebita evocazione della Dop Mozzarella di Bufala Campana, 7 quintali di ‘Crema bufalina‘, in un’azienda di trasformazione prodotti alimentari sita in provincia di Roma.

I carabinieri hanno bloccato la commercializzazione del prodotto e diffidato la ditta a provvedere alla regolarizzazione dell’etichettatura. Hanno inoltre sequestrato 155 kg della suddetta crema, in diversi punti di ristoro di tutta la rete autostradale, dove tale crema era usata per preparare panini e pubblicizzata evocandone la Dop. I militari hanno sequestrato anche materiale pubblicitario che presentava il prodotto e anche più di 5 quintali del medesimo nei magazzini di un’impresa di distribuzione per ristorazione.