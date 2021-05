Migranti, Sea Watch:«Anche in assenza di Ong 2.100 sbarchi a Lampedusa, 700 respinti e 5 decessi». Dopo il ricorso della Guardia Costiera

«A seguito del ricorso della Guardia costiera è stato ripristinato il fermo di Sea Watch 4 sospeso dal Tar in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia Ue. In assenza di navi Ong intanto 2.100 persone sono sbarcate a Lampedusa, 700 intercettate in Libia e almeno 5 annegate». Lo scrive su Twitter la Sea Watch, aggiungendo che «alle navi umanitarie viene chiesto di adeguarsi a criteri che la stessa Guardia costiera non ha mai chiarito, creando così un pretesto per determinare arbitrariamente chi può essere soccorso e chi, invece, dovrà continuare a morire o a essere respinto illegalmente».

«Come dimostrato da sbarchi, respingimenti e morti delle ultime ore anche in assenza di soccorsi le persone continuano a fuggire dalla Libia, in un tratto di mare che lo stesso ministro degli Esteri italiano ha definito pericoloso, esortando i nostri connazionali a evitarlo.

Eppure, l’Italia finanzia e arma le milizie libiche che intercettano violentemente i naufraghi e sparano ai pescatori. Togliere di mezzo le navi Ong senza fornire alternative significa condannare a morte chi non ha altra scelta se non quella di mettersi in mare. È un crimine“, chiosa Sea Watch.