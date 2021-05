Bollettino coronavirus 11 maggio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Campania 1.109 nuovi casi, 29 vittime

Torna a stabilizzarsi l’indice di positività in Campania, dopo l’impennata di ieri (oltre il 9%) dovuta al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. I positivi segnalati dal bollettino odierno dell’Unità di crisi sono 1.109, di cui 337 sintomatici, su 16.351 test molecolari esaminati. Il tasso del contagio è del 6,78%, in linea con quello registrato 48 ore fa (6,77). Le nuove vittime sono 29, di cui 18 risalenti alle ultime 48 ore e 11 decedute in precedenza, i guariti ben 2.390. Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: i posti di terapia intensiva occupati sono 111 (-2), quelli di degenza 1.353 (-12).

In Emilia-Romagna 456 nuovi contagi

Nuovi contagi di coronavirus e ricoveri ancora in calo in Emilia-Romagna: i positivi di oggi sono 456 su poco più di 25mila tamponi, età media di 38 anni, mentre nei reparti Covid sono 63 i pazienti in meno (per un totale di 1.294). Terapie intensive stabili: un paziente in meno da ieri, per un totale di 186 ricoverati. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che dà conto anche di altre 12 vittime, fra cui due uomini di 40 e 53 nel Ravennate. La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 154 nuovi casi più 7 di Imola. Seguono Modena (69), poi Reggio Emilia (46), Forlì-Cesena (44) Parma (36), Rimini (32), Piacenza (30). Quindi Ravenna (26), Ferrara (12). I casi attivi ad oggi sono 28.876 (-2.501 rispetto a ieri), il 95% in isolamento domiciliare. L’Emilia-Romagna è vicina ai due milioni di dosi di vaccino somministrate: alle 15 risultano complessivamente 1.980.768 dosi. Sul totale in 667.549 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

In Toscana 367 nuovi positivi

Sono 367 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto alla precedente rilevazione in calo il numero dei contagi (erano 481), a fronte di circa il doppio di test (erano 10.508), e il tasso di positività (4,58%).

In Basilicata, 82 contagi e 3 decessi

In Basilicata sono 82 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (78 sono residenti), su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano ad Atella, Matera, Policoro. I lucani guariti o negativizzati sono 262. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.529 (-187), di cui 5.393 in isolamento domiciliare. Sono 18.442 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 534 quelle decedute.

Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 14 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 336.914 tamponi molecolari, di cui 309.215 sono risultati negativi, e sono state testate 194.478 persone.

