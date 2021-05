Pfizer annuncia una pillola anti Coronavirus prevista per il 2022

L’azienda Pfizer annuncia di essere al lavoro su una pillola anti Covid che ipotizza sarà disponibile per il 2022. A settembre dovrebbe arrivare vaccino anche per i bambini

Il prossimo anno potrebbe esserci clamorosi sviluppi in merito alla campagna vaccinale anti Covid: una pillola contro il temibile morbo, che dovrebbe fermarlo. Lo ha comunicato il direttore medico di Pfizer Italia, Valentina Marino a SkyTg24. Marino ha detto che l’azienda farmaceutica americana sta lavorando a questo genere di medicina: «Siamo alla prima fase della sperimentazione. I tempi nella ricerca non sono mai un dato certo, l’ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022».

Marino ha proseguito parlando del vaccino per i bambini: «a marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre».

Attualmente in Italia il farmaco Pfizer può essere iniettato dai 16 anni in su, ma «lo scorso 30 aprile abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane», ha detto Marino.

La dirigente di Pfizer Italia ha anche commentato il caso della 23enne a cui hanno somministrato per sbaglio 4 dosi di vaccino Pfizer a Massa Carrara: «Non sappiamo cosa succederà perché non sono mai stati rilevati episodi analoghi», ha detto Valentina Marino.

«Al momento sta bene, verrà monitorata dai medici. Non dovrebbe succedere nulla di grave», ha chiosato.