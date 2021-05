Covid, 3 milioni di vaccini in arrivo: Lazio estende tempi del richiamo per Pfizer

In Italia arriveranno questa settimana altre 3 milioni di dosi dei vaccini contro il Covid-19. Esse saranno per la maggior parte Pfizer-Biontech, ma non mancheranno anche quelle di AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson.

Le dosi di vaccino contro il Covid-19 in arrivo in Italia questa settimana sono circa 3 milioni. Esse verranno, tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, distribuite alle regioni. La maggioranza di esse, secondo quanto si apprende da fonti del commissario per l’emergenza, saranno fornite da Pfizer-Biontech, ma sono comunque previsti arrivi anche di lotti provenienti da Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson. Seppure l’Unione Europea non abbia rinnovato il contratto con la multinazionale anglo-svedese, infatti, fino a giugno quest’ultima dovrà rispettare gli accordi presi.

In diverse Regioni in questi giorni è iniziata la campagna di vaccinazione dei cinquantenni. L’arrivo di nuove dosi, a fronte delle numerose prenotazioni, sarà dunque indispensabile. In Lombardia, per la fascia di età 50-59 anni, hanno già preso appuntamento quasi 500 mila persone. L’obiettivo è coprire al più presto il maggior numero di categorie possibili.

L’organizzazione del Lazio con i vaccini anti-Covid

Il Lazio, al fine di accelerare il processo, con il “via libera” delle autorità sanitarie, ha esteso i tempi del richiamo per coloro che hanno ricevuto la prima dose del Pfizer-Biontech. A partire da lunedì 17 maggio la seconda dose verrà effettuata dopo 35 giorni. “Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popolazione. Nessuna modifica invece, al momento, per tutti gli altri vaccini”. Lo ha annunciato in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione.

Una modifica che, come ha sottolineato Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria del Lazio, “consentirà di recuperare circa 100mila slot di Pfizer nel mese di maggio”.