Bollettino coronavirus 12 maggio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 maggio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 12 maggio. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

Puglia, 615 casi su 10.932 test, 36 morti

Sono in calo oggi in Puglia i nuovi casi di positività al Covd19 a fronte di un contestuale calo del numero dei test. In aumento invece i decessi. Continua a spron battuto l’avanzata dei guariti e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Oggi, su 10.932 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 615 contagi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia Bat, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 684 su 11.692 test. Sono stati registrati oggi 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 24. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.188 persone.

Basilicata, 122 contagi e 4 decessi

In Basilicata sono 122 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.427 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Balvano, Picerno, Potenza e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 361. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.286 (-243), di cui 5.154 in isolamento domiciliare. Sono 18.803 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 538 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 132 (-4): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 27 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza, 7 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 13 in pneumologia, 4 in medicina interna Covid e 5 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 338.341 tamponi molecolari, di cui 310.520 sono risultati negativi, e sono state testate 195.113 persone.

Valle D’Aosta, due decessi e 23 nuovi contagi

Due decessi e 23 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio emergenza a 11.282. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 513, – 21 rispetto a ieri, di cui 19 ricoverati in ospedale, sette in terapia intensiva, e 487 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 10.303, + 42 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 120.694, + 554 di cui 27.488 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Coronavirus in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 464.

In aggiornamento