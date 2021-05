Caso Pipitone, la ragazza di Scalea:«Non sono io la bambina scomparsa, ma farò il test del DNA». Ecco che cosa ha detto

In questi giorni si è aperta una pista che fa sperare di ritrovare Denise Pipitone in una 19enne di origini romene. La ragazza, Elena Denisa Grigoriu, però, dice: «Non sono io la bambina scomparsa, ma sono disponibile a fare il test del DNA per poterlo confermare ulteriormente».

Elena Denisa è quasi omonima di Denise Pipitone e c’è una vaga somiglianza tra loro, ma ha escluso di poter essere Denise, come ha detto al TgR Calabria. «Non sono io la bambina scomparsa, mi dispiace per la famiglia. Sarebbe stata una bella notizia se fossi stata io e mi avessero trovato dopo tanto tempo, ma non sono io e basta. Ho avuto una vita abbastanza travagliata ma per fatti miei non perché mi ricollega alla vita dell’altra ragazza scomparsa. Mio padre è morto, mia madre invece no ma con lei non parlo da tanto tempo. Sono nata in Romania, mi dispiace ma non sono io».

A Pomeriggio 5, Elena Denisa Grigoriu aveva anche raccontato di essere nata in Romania, di vivere nel nostro Paese dal 2009 e di risiedere a Cosenza.

«Ero andata a Scalea per trovare un’amica. Sono disponibile al test del DNA, se servirà per poter confermare ulteriormente che non sono io la ragazza che cercano», ha chiosato.