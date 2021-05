Travolti dalla passione alla fermata del bus, fanno sesso sul prato: multa da 10mila euro, lui fugge

In attesa del bus che non passa, una coppia di amanti viene travolta dalla passione e fanno sesso sul prato: lei viene multata di 10mila euro, lui riesce a scappare prima dell’arrivo della polizia.

Secondo quanto viene riportato dalle fonti locali, domenica 9 maggio 2021 una 46enne italiana di Torino è stata multata di 10mila euro dagli agenti della polizia locale di Moncalieri. La sazione, viene riportato, sarebbe scattata dopo essere stata sorpresa seminuda in un prato di via Juglaris, dopo che aveva appena avuto un rapporto sessuale con il suo amante. L’uomo, tuttavia, pare sia riuscito a scappare prima dell’intervento delle forze dell’ordine, lasciando la 46enne da sola.

Travolti dalla passione alla fermata del bus

L’episodio ha avuto luogo la scorsa domenica a Moncalieri, in provincia di Torino. Una donna di 46 anni e un uomo di 38 avrebbero dato spettacolo in pieno giorno e in un luogo pubblico lasciandosi andare ad appassionate effusioni. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata tramite la denuncia dei residenti dei palazzi limitrofi, che hanno visto e sentito la coppia mentre si concedeva un rapporto sessuale in un prato di via Juglaris.

Secondo quanto ricostruito, pare che i due fossero amanti: mentre erano in attesa del bus alla fermata, non sarebbero riusciti a resistere al desiderio, e si sarebbero appartati in pieno giorno nel parco pubblico, sotto gli occhi (e le orecchie) del vicinato. Immediato l’intervento della polizia locale. Sul luogo della passione, però, avrebbero trovato soltanto la 46enne, ancora seminuda: l’amante, infatti, si era dato prontamente alla fuga poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La signora avrebbe inizialmente cercato di negare i fatti. In seguito, però, avrebbe confessato tutto, raccontando ai vigili: “Stavamo attendendo il bus alla fermata e ci siamo lasciati trascinare dalla passione”. Per questo è ascattata nei suoi confronti una sazione pari a 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico. Una multa salata, questa, che nel caso in cui il 38enne non deciderà di assumersi parte delle sue responsabilità, la donna dovrà affrontare da sola.