“Buongiorno mamma!”, le anticipazioni della quinta puntata in onda martedì 18 maggio

“Buongiorno mamma!” la fiction di Canale 5 che racconta la storia di Angela Moroni sta per arrivare alla sua quinta puntata, prevista per martedì 18 maggio. Ecco cosa annunciano le anticipazioni

Verso la quinta puntata, ricca di emozioni

Tra una settimana circa, il 18 maggio, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda la quinta puntata di “Buongiorno mamma!” la nuova miniserie con Raoul Bova che dal primo giorno della sua messa in onda, sta appassionando il pubblico. La trama si basa sulla storia vera di una famiglia italiana, colpita da una tragedia sconvolgente.

“Buongiorno mamma!” la fiction diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli è scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti e per la seconda volta consecutiva, andrà in onda di martedì anziché di mercoledì. La penultima puntata, la quinta per l’appunto, riserva grosse emozioni. Ecco cosa accadrà

Dove eravamo rimasti: la scena dell’incidente

La quinta puntata di “Buongiorno mamma!” equivale agli episodi 9 e 10 e secondo le anticipazioni, il racconto ricongiungerà il filo lasciato in sospeso la scorsa volta, quando Agata (Beatrice Arnera) e Sole (Ginevra Francesconi) vengono coinvolte in un grave incidente d’auto. “Una scena molto dura che non vedo l’ora di vedere e che vede protagonista me e Beatrice Arnera. Ce lo siamo sempre dette dopo averla girata. È una scena che arriva proprio a chiudere l’ottavo episodio e quindi la quarta puntata. Sì, è una scena forte che non vediamo l’ora di far vedere al pubblico perché ci siamo impegnati tutti tanto, dentro e fuori dal set”.

Ha fatto sapere Ginevra Francesconi, l’attrice che veste il ruolo di Sole, durante un’intervista rilasciata a Fanpage. “Basta dire che è un colpo di scena che lascerà tutti con un cliffhanger finale. Scopriremo tutto il resto nella prossima puntata. È stato molto impegnativo girare la scena perché faceva molto freddo. Erano le quattro di notte, ci trovavamo sul lago di Bracciano. Sono davvero senza parole, mi mette adrenalina pensare a quello che sarà l’accoglienza per questa scena”. Ha inoltre aggiunto.

La quinta puntata quindi è un appuntamento imperdibile per scoprire quale sarà il destino delle ragazze.

LEGGI ANCHE ———–>“Buongiorno Mamma!”cambia giorno: ecco il motivo della scelta Mediaset

Il vero padre del bambino di Sole

Tra le novità che ci riserva la penultima puntata di “Buongiorno mamma!”, ci sono quelle che ruotano intorno a Guido. Si scoprirà la verità sull’identità del padre del bambino di Sole e cioè che non è Federico. Guido ne rimane sconvolto mentre i suoi figli scopriranno che sta frequentando di nascosto Miriam (Serena Autieri).

LEGGI ANCHE ———–>“Buongiorno mamma!”, le parole di Nazzareno Moroni, il protagonista interpretato da Raoul Bova

Insomma, la fiction è sicuramente ricca di contenuti e ancora una volta soddisferà le aspettative del pubblico. Non ci resta che attendere per vedere come si svolgeranno le vicende di questa storia così forte e commovente.