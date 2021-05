“Buongiorno Mamma!” cambia giorno: ecco il motivo della scelta Mediaset

Un cambio di programma del palinsesto Rai ha creato un effetto domino su Mediaset, che ha deciso di spostare il giorno della messa in onda di “Buongiorno mamma!”, la fiction ispirata ad una storia vera, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Ulisse si sposta e Mediaset va a i ripari

Momenti di confusione nel mondo dei palinsesti. Rai Uno e Canale Cinque hanno deciso di cambiare i giorni di programmazioni di alcune trasmissioni. La scelta è stata dettata da alcune modifiche subite da “Ulisse” di Alberto Angela. Il programma che va alla scoperta dei luoghi che hanno visto l’origine della nostra civiltà infatti, ha accusato un rallentamento a causa del Covid, nell’ambito della produzione. Per questo motivo è stato costretto ad un piccolo stop: le puntate previste in prime time mercoledì 12 maggio non andranno più in onda.

Se i due episodi di Ulisse sono stati spostati per il 27 maggio e il 3 giugno, questo cambiamento ha scatenato un pò di subbuglio anche in casa Mediaset, che ha deciso a sua volta di spostare “Buongiorno mamma!”

La protesta dei fan di Alberto Angela

La decisione della Rai di non mandare in onda Ulisse però, ha avuto anche altre conseguenze. Appena si è sparsa la notizia, i fan hanno scatenato una protesta sui social. In realtà l’indignazione è stata alimentata da una notizia che ha preso il sopravvento in queste ultime ore: alcune indiscrezioni infatti hanno fatto sapere che il programma di Alberto Angela fosse stato bloccato per gli ascolti bassi registrati nelle ultime puntate.

Sono dovuti intervenire il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta e la produzione di Ulisse per smorzare gli animi. Rispondendo alle polemiche dei telespettatori, hanno messo in chiaro che la sospensione temporanea del programma è dovuta non ai risultati degli ascolti o dello share, ma ad un ritardo causato dall’emergenza sanitaria che ha rallentato le riprese.

Canale 5 sposta “Buongiorno mamma!”

Ma cosa andrà in onda al posto del programma di Alberto Angela? La Rai ha scelto le repliche del Commissario di Montalbano, un mostro sacro in termini di ascolti che ha costretto Mediaset a rivedere la sua di agenda. In viale Mazzini infatti si è corso ai ripari, arrivando a decidere di dirottare Buongiorno Mamma!.

La fiction di Raoul Bova infatti, non andrà in onda il 12 maggio ma martedì 11 maggio, almeno per questa settimana. I vertici dell’Azienda del Biscione hanno preferito mandare in onda la serie un giorno prima , per “stare sicuri”. A divulgare questo cambiamento di programmazione è stato Bubino Blog, il portale specializzato nelle programmazioni televisive. Secondo il sito, Canale 5 ha preferito salvaguardare la fiction di Raoul Bova che invece di vedersela con Montalbano avrà “dall’altra parte”, su Rai 1, I David di Donatello, cerimonia timonata da Carlo Conti.

Insomma, per fare chiarezza: “Buongiorno Mamma!” sarà trasmesso su Canale 5 martedì 11 maggio, “scontrandosi” con i David di Donatello. E mercoledì 12 maggio? E’ probabile che Canale 5 punti su un film, mentre su Rai Uno ci sarà, come già detto, in replica, Il Commissario Montalbano.