Uomini e Donne, scoppia lo scandalo. Riccardo e Roberta si sono messi d’accordo

Le ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno scatenato un putiferio: al centro, la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. A quanto pare i due avevano fatto un accordo per ottenere più visibilità. I fan sono infuriati e si riversano sui social puntando il dito verso i due protagonisti: “Imbroglioni” scrive qualcuno. Ecco cosa è successo

Riccardo Guarnieri scatena un putiferio a Uomini e Donne

Come sanno i telespettatori, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono tornati a Uomini e Donne per aggiornare i telespettatori sulla loro relazione, svelando a tutti di essere in piena crisi. Nel corso delle puntate già andate in onda infatti abbiamo lasciato Roberta in procinto di lasciare Riccardo, ma sono le anticipazioni delle registrazioni realizzate nello scorso weekend, a lasciare tutti senza parole.

Nelle prossime puntate infatti, il pubblico del dating show di Canale 5, assisterà ad un vero colpo di scena. Secondo Il Vicolo delle news infatti Riccardo svelerà una cosa sconcertante smascherando davanti a tutti Roberta e rivelando un aneddoto altrettanto inaspettato su Ida Platano.

Si erano messi d’accordo: i fan non ci stanno

A divulgare lo scandalo scoppiato ieri 9 maggio durante le registrazioni di Uomini e Donne, è Il vicolo delle News che descrive i momenti che hanno caratterizzato la puntata che presto sarà visibile da tutti. Pare che si sia anche sfiorata la rissa con Armando Incarnato. Insomma, una tensione arrivata alle stelle che tra il caos generale ha lasciato basiti sia la conduttrice, Maria De Filippi, che gli opinionisti

Stando alle anticipazioni infatti, Roberta tornerà in studio per confermare la sua rottura definitiva con il Guarnieri:

“Entra in studio prima lei che dice che in questa settimana ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Poi entra lui e dopo un’ora di forti liti, accuse e lei che ha continuato ad insinuare che a letto lui non è passionale per niente, Riccardo se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram.” Si legge sul Vicolo delle News.

Parole che in breve tempo hanno fatto il giro del web, finendo sui social e destando forte indignazione da parte dei fan del programma: “Dico che mi fanno schifo… Se gli autori non prendono provvedimenti spero che il programma abbia sempre meno ascolti e chiuda definitivamente!! Imbroglioni” scrive qualcuno su Instagram. E ancora: “Che tristezza”

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne Samantha ha scelto Alessio, ma in studio è accaduto l’impensabile: “Mai visto”

La rissa sfiorata con Armando

Riccardo inoltre fa sapere che non era suo interesse di ritornare in studio, come conferma anche la redazione. Poi il cavaliere attacca Armando Incarnato e rivela che il napoletano ha parlato molto male della redazione a Roberta, con la quale ci sarebbe stato anche un rapporto intimo. Armando si difende e per l’ennesima volte i due rischiano la rissa, trattenuti dai presenti che intervengono al volo.

LEGGI ANCHE ———–>Sossio Aruta pensa al suo primo amore | L’ex di Uomini e Donne non dimentica

Poi il cavaliere pugliese sferra un ultimo colpo parlando di Ida Platano la sua ex compagna. Guarnieri racconta che anche la dama bresciana in passato, ha tentato di intavolare un piano per accrescere la sua visibilità, puntando ai cavalieri più seguiti del programma.