Beautiful anticipazioni americane: Sally finisce in ospedale

Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a regalare momenti esilaranti, ancora non andati in onda, per il pubblico italiano. Tra i protagonisti della soap, c’è molta attenzione su Sally, che come già sappiamo, ha iniziato una strategia per riconquistare Wyatt, fingendosi gravemente malata. Ecco come andrà a finire.

Il folle piano della Spectra

Le puntate di Beautiful continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, attraverso le avvincenti vicende che coinvolgono i suoi personaggi. Quelle che stanno appassionando in questo momento il pubblico di Oltreoceano ruotano intorno a Sally Spectra, la quale sta mentendo a tutti sulla sua malattia.

Si sa già che la giovane Spectra non sta per morire come vuole far credere e come ha confessato a Katie. La donna sta portando avanti un delirante piano con la complicità della dottoressa Penny Escobar. La stilista sta mentendo sulla sua salute per uno scopo preciso: vuole riportare al suo fianco Wyatt, che l’ha lasciata per tornare da Flo. Del resto la giovane Spectra, quando questo è accaduto, lo aveva promesso a se stessa e quindi, sta solo rispettando un giuramento, mentendo a tutti quelli che le stanno intorno.

Flo agisce per vederci chiaro

Tutti i protagonisti e non solo Katie sono fortemente dispiaciuti per quello che le sta accadendo, ma Sally deve incominciare a preoccuparsi, soprattutto di Flo.

La figlia di Shauna infatti comincia ad essere un pò sospettosa della malattia della Spectra e per questo motivo decide di indagare. Per non destare sospetti partecipa un pò al suo gioco invogliando Wyatt a trascorrere più tempo con Sally. Lei in questo modo ha più tempo per vederci chiaro.

Tuttavia i suoi passi destano l’attenzione di Sally, la quale a sua volta decide di conquistare la sua fiducia regalandole dei fiori. Ma ciò non funziona: Florence non ha nessuna intenzione di fermarsi e ad un certo punto si reca persino dalla dottoressa Escobar per ottenere delle risposte. Quest’ultima che intanto ha cominciato ad accusare terribili sensi di colpa, decide di non mollare e va avanti, mantenendo fedelmente il suo segreto.

La dottoressa infatti fa sapere a Flo che per ragioni di privacy non è autorizzata a rispondere alle sue domande, ma Flo non contenta, decide di andare al sodo, agendo direttamente per avere la verità che sta cercando. La figlia di Shauna infatti si recherà personalmente nell’ ufficio della dottoressa e riuscirà a leggere la cartella clinica di Sally.

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful, anticipazioni lunedì 10 maggio: Thomas bacia Hope

Sally finisce davvero in ospedale

Ovviamente Flo rimane senza parole e si accorge che i suoi sospetti erano fondati. Sally non è affatto malata! Purtroppo la sua soddisfazione viene interrotta dall’arrivo della stessa Spectra e di Penny. Mentre la stilista confessa di aver architettato tutto, la dottoressa non esita a sferrare un colpo a Flo, prima che quest’ultima possa mettersi in contatto con Wyatt.

LEGGI ANCHE ———–>Beautiful, ritorna un’attrice amatissima: il colpo di scena della soap

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Le due donne decidono di rapire la cugina di Hope e la portano in un appartamento dove la legano ad un termosifone. Ma Spencer riesce a raggiungere in tempo la sua amata e arrivato sul posto si trova davanti Sally che gli confessa di aver mentito sulla sua salute. Dopo però sviene e viene portata in ospedale. Anche se lo svenimento è causato da un attacco di panico viene ricoverata e da qui senza arrendersi tenta di riconquistare la fiducia di Wyatt, ricordandogli i bei tempi trascorsi assieme.