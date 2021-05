Beautiful, anticipazioni lunedì 10 maggio: Thomas bacia Hope

I fan di Beautiful attendono con ansia la puntata odierna di lunedì 10 maggio soprattutto per un bacio inaspettato che ci sarà tra Thomas Forrester e la cara Hope. Quest’ultima, dopo aver riscontrato che il rischio di perdere Douglas sia davvero alto nel futuro ed imminente matrimonio con Zoe, continua ad essere molto confusa e a tratti smarrita. Scopriamo quindi quello che accadrà nella puntata. Molti saranno i colpi di scena inaspettati che lasceranno i telespettatori a bocca aperta.

La proposta a Flo Fulton

Nella nuova puntata odierna di Beautiful, i fan assisteranno ad una volontà del tutto in attesa. La cara Hope vorrebbe nel team della Forrester Flo Fulton. Per tale ragione, Beth vorrebbe rivelare il segreto della ragazza proprio alla figlia di Brooke Logan. In quel caso, però, Shauna farà di tutto per cambiare il discorso e parlare di quello che sta accadendo tra la figlia e Wyatt soprattutto dopo le ultime vicende che hanno riguardato in modo particolare Sally Spectra. Proprio quest’ultima, con fare deciso e determinato, sarà assolutamente determinante nella puntata odierna per delle verità nascoste.

Il bacio tra Thomas e Hope

La nuova puntata odierna di lunedì 10 maggio di Beautiful vedrà in modo particolare ancora una volta Hope tra le protagoniste assolute. Ormai Thomas Forrester ha utilizzato come esca suo figlio Douglas per far sì che riuscisse attraverso la sua disperazione ad attirare l’attenzione della figlia di Brooke Logan. Proprio Hope, sarà la protagonista assoluta anche perché Thomas le mostrerà le foto di Liam e Steffy mentre sono in un quadro familiare con le loro figlie. Questo sarà determinante per poi mettere in atto ciò che era nella mente del figlio di Ridge.

Ed è proprio in quel momento che il Forrester ne approfitta per dare un bacio alla ragazza. Una volta ricevuto il bacio, però, la Logan si allontana subito da Thomas e continua a vivere questa situazione in grandissima confusione e smarrimento totale. I fan quindi attendono con grande attesa le sorti di quello che sarà il loro rapporto ormai in via definitiva. Le prossime puntate, però, saranno decisive anche per le sorti del loro rapporto che sembrerebbe avere un risvolto del tutto inatteso.

Beautiful e le parole di Sally a Wyatt

Il nuovo appuntamento con Beautiful di lunedì 10 maggio vedrà ancora una volta tra le protagoniste assolute Sally Spectra che parlerà finalmente con Wyatt. In realtà, però, la donna parlerà delle reali intenzioni che Thomas Forrester avrebbe nei confronti di sua cognata Hope.

Dato che suo fratello Liam insieme a Brooke Logan hanno sempre avuto grossi dubbi e soprattutto grande titubanze nei confronti del ragazzo, ora i fan attendono con ansia quella che sarà la sua ennesima reazione quando scoprirà tutto proprio il caro Liam Spencer.