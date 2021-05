Donatella Rettore, la storia della sua malattia

Una vita di successi e di battaglie: tutti gli ostacoli che ha dovuto superare la cantante Donatella Rettore.

Cantante spregiudicata e artista all’avanguardia, Donatella Rettore ha fatto sognare con la sua voce intere generazioni di italiani. Nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio 1955 da Teresita Pisani, attrice di nobili origini, Sergio Rettore, commerciante, fin da piccola si rivela un vero e proprio animale da palcoscenico. Come lei stessa racconta nella sua biografia, un giorno, mentre si trova a Venezia in piazza San Marco davanti al Caffè Florian, attira l’attenzione di tutti iniziando a cantare. Addirittura a 10 anni ha già il suo piccolo complesso, I Cobra, e si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni di un suo idolo, Caterina Caselli.

La carriera di Donatella Rettore

A introdurla al mondo della musica è il grande artista Lucio Dalla, che accompagna nel corso del tour estivo del 1973. Nello stesso anno, Donatella Rettore incide il suo primo singolo “Quando tu”, seguito subito dopo “Ti ho preso con me” scritto da Gino Paoli. L’anno successivo debutta al festival di Sanremo con il brano “Capelli Sciolti”. Ma il vero successo della cantante arriva nel 1979 con la hit “Splendido splendente” e l’album “Brivido divino”. Da quel momento in poi la carriera di Donatella Rettore ha subito uno slancio pazzesco e l’ha impressa per sempre nel panorama degli artisti italiani più popolari di tutti i tempi.

I problemi di salute

Ma la vita di Donatella Rettore non è stata tutta rose e fiori. Siamo nell’ottobre del 2017 quando la cantante, dopo che Tv Sorrisi e Canzoni aveva parlato della sua assenza alle prove di Tale e quale show per motivi di salute, su Twitter conferma di stare male. Ai suoi fan spiega di avere una “infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori”.

Neoplasia e talassemia

Ma c’è di più. In un’intervista al Corriere Della Sera, Donatella Rettore dichiara:

“Un anno fa sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni 6 mesi, ma adesso non è facile. Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”.

La voglia di ricominciare

A Domenica In ha parlato ancora di talassemia. Una malattia che ha scoperto a soli 29 anni e che ha segnato per la cantante l’inizio di un lungo calvario: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie”, aveva detto. Tanto che nel 1992 addirittura rischiò la vita. “Avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”.

Il tumore

Purtroppo le cose non sembrano essere migliorate negli ultimi anni. Con un post sul suo profilo Instagram, Donatella Rettore ha confessato ai suoi follower di avere un tumore. Di recente, infatti, l’artista è stata operata di recente allo IOV, l’istituto Oncologico Veneto e poco dopo ha subito un altro intervento.