Domenica Live chiude per gli ascolti flop. Parla Barbara D’Urso

Le voci sulle presunte chiusure dei programmi di Barbara D’Urso, come quello della domenica pomeriggio, continuano a cavalcare il gossip, anche se la diretta interessata non esita a smorzare gli animi: “Domenica Live è forte e stabile” Ha specificato recentemente. Cosa sta succedendo?

Domenica Live chiude

E’ possibile che Domenica Live, il contenitore domenicale di Canale 5, sia destinato alla chiusura? A parlare chiaro in questi casi sono gli ascolti, purtroppo non più così splendenti come i vecchi tempi. Domenica Live di Barbara D’Urso ritornato al vecchio orario – cioè dalle 14.45 alle 18.30 circa – non ha dato i risultati sperati, tutt’altro.

Il programma di Carmelita non riesce a stare al passo del seguitissimo Domenica In di Mara Venier e di Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, sempre al top, grazie ai loro fedeli telespettatori.

Domenica Live non ha chiuso la stagione in maniera particolarmente felice. Barbara D’Urso ha perso molto pubblico negli ultimi tempi e la sua fascia di “regina del pomeriggio televisivo”, comincia ad apparire piuttosto sbiadita. Al contrario, Alberto Matano con la sua La vita in diretta va alla grande!

Ascolti flop per Barbara D’Urso

A dare un’ulteriore conferma che l’impero di Barbara D’Urso stia leggermente scricchiolando è la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, messo in soffitta a causa degli ascolti flop. Carmelita non ha mai smesso di difendere la sua “creatura” alla faccia dei dati pessimi, che hanno mostrato un crescente disinteressamento da parte dei telespettatori alla diretta della domenica sera. Ancora non è chiaro se la scelta della sua chiusura anticipata, sia stata dettata da questi numeri scoraggianti.

Secondo Dagospia, Domenica Live non ritornerà in autunno. Idem per Live-Non è la D’Urso. Ma Barbara D’Urso mette a tacere i pettegolezzi, proprio in una recente puntata di Pomeriggio 5, assicurando al suo pubblico, che il suo programma domenicale, è vivo e vegeto. Anzi di più!

“Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Si dice in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile”

Ha specificato la conduttrice, mandando una chiara frecciatina a chi ha dato per morto il suo show della domenica.

Arrivederci a settembre?

Insomma, stando alle parole di Barbara D’Urso, i suoi programmi ritorneranno come sempre, puntuali, dal prossimo autunno: sia tutti i giorni per Pomeriggio Cinque, sia la domenica per Domenica Live.

Tuttavia quest’anno entrambi chiuderanno in anticipo la stagione. Il contenitore del pomeriggio chiuderà i battenti venerdì 28 maggio, mentre Domenica Live dovrebbe andare avanti fino al 23 maggio. Potrebbero però subentrare improvvisi cambi di programmazione, tutto è possibile.