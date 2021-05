Isola dei Famosi, “a letto insieme”: Emanuela Tittocchia a seno nudo con Awed

Emanuela Tittocchia e Awed si ritrovano a passare una notte nello stesso letto all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo.

Il 15 marzo ha preso il via la quindicesima edizione de L’isola dei famosi, il reality show di Canale 5 dedicato alla sopravvivenza delle celebrity nelle Honduras. Il programma quest’anno vede alla conduzione Ilary Blasi, per la prima volta affiancata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, oltre all’inviato Massimiliano Rosolino. Dopo quasi due mesi di “naufragio”, i protagonisti dell’isola iniziano a sentire la mancanza degli agi della loro vita precedente, come ad esempio quello di avere un letto su cui dormire…

La prova ricompensa

Nel corso della 14esima puntata, i naufraghi si sono sfidati con la prova ricompensa denominata La mela del peccato. In palio non c’è della frutta, ma una notte da sogno, su un’altra spiaggia, sopra un vero materasso. In questa occasione, i naufraghi giocano a coppie: Francesca Lodo con Matteo Diamante, Valentina Persia con Ignazio Moser, Emanuela Tittocchia con Awed. A vincere è la coppia che, in 90 secondi, finisce per prima la mela, da mangiare senza utilizzare le mani. Siccome le mele cadono subito, il materasso alla fine è per tutte le coppie.

Una notte da sogno

Ma per qualcuno avere un vero letto non significa soltanto dormire sogni migliori, ma anche avere la possibilità di un contatto più ravvicinato con il proprio compagno di squadra. È quello che è successo ai concorrenti Awed ed Emanuela Tittocchia, che si sono ritrovati a passare una notte insieme dormendo sullo stesso letto. I due si sono stesi sul materasso, ricordandosi della morbidezza del cuscino e di una comodità che non provavano più da settimane. “È morbidissimo e profuma tantissimo”, ha affermato Emanuela. Un vero e proprio piacere dopo tutto questo tempo.

Il massaggio di Awed

Ma invece che riposare, lo youtuber ha proposto alla Tittocchia un massaggio rilassante alla schiena. “Manu voglio concederti un massaggio fatto da me medesimo”, ha dichiarato Awed. La compagna d’avventura ha acconsentito con grande gioia, ma, appena abbassate le lenzuola, ha lasciato sbigottito il naufrago nel mostrarsi a seno nudo. “Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le tette, così da vicino!” ha esclamato Awed prima di sedersi a cavalcioni sulla schiena dell’amica.

Le parole di Emanuela Tittocchia

La produzione è stata costretta a pixellare le immagini, ma non è la prima volta che Emanuela Tittocchia stuzzica l’amico. Già prima, infatti, si era mostrata in topless al mare. Durante il massaggio, inoltre, la concorrente ha confessato allo youtuber: “È come se mi stessi un po’ svegliando in questi giorni. Mi sembra di ritrovare un po’ di leggerezza. La sto ritrovando”.

Un dolce risveglio

La mattina successiva, Emanuela ha anche portato la colazione a letto all’amico Awed, che ha commentato: “Dopo mia madre, Emanuela è seconda donna che mi porta la colazione a letto, è un risveglio molto dolce, potrei abituarmi”. Che tra i due stia per nascere qualcosa? O si tratta solo di una semplice amicizia?