Anticipazioni finale Amici 2021: diretta e televoto per decretare il vincitore

Dopo la proclamazione dei finalisti nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulla finale del talent: in che modalità si svolgerà la scelta del vincitore?

Cresce l’attesa per la nona puntata di Amici 20: la finale è prevista per il prossimo sabato 15 maggio 2021, in onda su Canale 5. In quest’occasione verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione.

L’allievo vincente si porterà a casa il montepremi finale messo in palio dalla produzione e avrà la possibilità di cominciare così una carriera nel mondo artistico della danza o del canto.

Amici 20: i cinque finalisti si contendono la vittoria

Sono cinque i finalisti che si metteranno alla prova per conquistare il gradimento del pubblico da casa, che sarà il giudice supremo del programma, colui che decreterà il vincitore del talent.

La finale si svolgerà in modo differente rispetto a quanto visto fino a questo momento: per l’ultima puntata, infatti, Maria De Filippi ha deciso di tornare in diretta televisiva su Canale 5. Il 15 maggio la finalissima sarà in modalità live e non ci saranno, quindi, anticipazioni che riguardano l’esito della trasmissione e il pubblico scoprirà al momento tutto quello che accadrà.

Saranno proprio gli spettatori da casa a decidere le sorti dei concorrenti rimasti in gara utilizzando lo strumento del televoto: così verrà decretato il vincitore dell’edizione 2021 di Amici. La giuria solita, composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, verrà messa da parte per dare il ruolo di protagonista al pubblico sovrano: arriverà il momento di esprimere le proprie preferenze, espresse solo sui social fino a questo momento.

A contendersi la vittoria saranno Sangiovanni, Aka7even, Giulia, Deddy e Alessandro. Naturalmente sul web cominciano a circolare i nomi dei favoriti e c’è chi è pronto a scommettere sul trionfatore assoluto di quest’edizione: per molti il nome è quello del giovane cantante Sangiovanni, elemento della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Televoto e puntata in diretta: pubblico protagonista del talent

Il ragazzo ha già riscosso un enorme successo fuori dal programma: il suo primo album di inediti e i singoli presentati durante il percorso nel talent show di Maria De Filippi hanno già venduto migliaia di copie e hanno attirato l’attenzione di molti esponenti celebri del mondo della musica, incoronando Sangiovanni come uno degli artisti più amati e seguiti dal pubblico. Inevitabile pensare che sia proprio lui ad essere favorito per la vittoria finale.

Il pubblico, però, ha espresso più volte il suo favore anche nei confronti di Aka7even, cantante del team guidato da Anna Pettinelli: dopo una serie di critiche iniziali e dopo diverse ramanzine ricevute proprio dalla sua insegnante, il cantante ventenne è riuscito ad accaparrarsi il favore dei telespettatori attraverso una serie di brani che sono diventati dei tormentoni come nel caso di “Loca” e “Mi manchi”.

Come ogni anno verrà poi anche proclamato il vincitore della categoria ballo: a contendersi la corona di ballerino migliore di questa edizione sono Giulia e Alessandro, entrambi molto sostenuti dagli spettatori e già notati dagli addetti al settore nel mondo della danza.