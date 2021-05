Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime: “Volevo ringraziarvi…”

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Da tempo è al timone del programma Detto fatto e, grazie alla sua professionalità, garantisce sempre ascolti da record. Ieri è andata in onda l’ultima puntata, ma ha assicurato che nella nuova stagione ci saranno tante novità.

La Guaccero in lacrime per l’ultima puntata

Bianca Guaccero non ha passato un bel periodo, dal momento che è stata costretta a restare tra le mura domestiche perché venuta in contatto con una persona positiva. La sua quarantena è stata lunga, ma per fortuna ha potuto contare sul sostegno dei fedeli telespettatori. Non a caso ha dedicato una serie di post su Instagram ai fan con lo scopo di ringraziarli calorosamente. Da lunedì 10 maggio il programma cederà il posto al Giro d’Italia, però vale la pena attendere l’arrivo della prossima stagione. Ieri, venerdì 7 maggio, sulle note di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, la Guaccero ha salutato tutti facendo i ringraziamenti: “Detto Fatto continuerà e si rivoluzionerà. Il pubblico ha avuto grande pazienza con noi”. Infatti ha voluto spendere belle parole soprattutto per gli alti vertici della Rai: “Volevo ringraziarvi per tutto questo anno, perché secondo me i veri sentimenti e la vera grandezza d’animo delle persone si vedono nei momenti complicati…Volevo ringraziare Rai 2 nella figura del direttore Ludovico Di Meo che ha combattuto sempre al nostro fianco“.

“Il pubblico ha avuto grande pazienza co noi”

In effetti è stato un anno molto complicato. Oltre alla quarantena forzata della Guaccero, gli italiani ricorderanno sicuramente il video sexy tutorial della spesa al supermercato che ha scatenato non poche polemiche. Per questo motivo la conduttrice ha chiesto personalmente scusa al pubblico per poi andare avanti. Non sono mancati dei cambi di orario settimanali per dare spazio ai speciali di Rai Parlamento. Nonostante ci sia stato anche il cambio di orario dalle 15:00 alle 16:00, il programma ha mantenuto pur sempre un buon numero di spettatori: “Io volevo ringraziare anche il nostro pubblico che ha avuto grande pazienza con noi, però ci ha sempre sostenuto, ha creduto in noi, nella nostra semplicità, nella nostra buona fede, nell’amore che abbiamo verso il nostro lavoro”. A prescindere da tutto anche quest’anno è stato un successo e continuerà ad essere così grazie alle continue novità che la produzione propone a inizio di ogni nuova stagione.

Leggi anche -> Bianca Guaccero ha ceduto alla chirurgia estetica? La conduttrice rompe il silenzio

“Detto fatto continuerà, si rivoluzionerà, cambierà”

La Guaccero è riuscita a conquistare il pubblico del programma, anche se all’inizio non è stato facile. Sostituire la bravissima Caterina Balivo è stata un’impresa ardua. Alla fine non solo ha fatto ricredere, ma è riuscita anche a garantire la sua presenza a settembre. Non ci resta altro da fare che attendere la fine dell’estate. I colpi di scena sono già dietro l’angolo. Per ora la produzione, lo staff che lavora dietro le quinte, la conduttrice e tutti gli altri potranno godersi il meritato periodo di riposo.

Leggi anche -> Bianca Guaccero ha un nuovo amore: l’indiscrezione in diretta tv