Domenica Live chiude: l’indiscrezione sul futuro di Barbara D’Urso

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset sarebbe sempre più in bilico: nuove indiscrezioni parlano di un ridimensionamento del ruolo della conduttrice sul piccolo schermo.

A lanciare l’ennesima bomba è Dagospia: dopo la chiusura di Live-Non è la D’Urso a causa dei bassi ascolti, il portale guidato da Roberto D’Agostino è pronto a scommettere su un nuovo provvedimento che chiama in causa la conduttrice partenopea.

Secondo le informazioni diffuse, infatti, la presentatrice potrebbe essere tagliata fuori anche dalla domenica pomeriggio di Canale 5: a chiudere i battenti potrebbe essere anche Domenica Live, il contenitore del weekend condotto dalla D’Urso dal 2012.

Domenica Live: si parla di chiusura definitiva

Il sito Dagospia annuncia una decisione che arriverebbe dalla dirigenza Mediaset, presa in seguito all’analisi dei dati di ascolto. Un passo che è apparso inevitabile e che sarebbe stato preannunciato già da qualche settimana: Barbara D’Urso si appresta a salutare il pubblico al quale ha tenuto compagnia per tutti questi anni durante la domenica pomeriggio. Nonostante il ritorno in onda in versione allungata, il programma continua a raccogliere ascolti flop: l’ultima puntata, andata in onda domenica 2 maggio, ha fatto registrare il 10-12% di share. Numeri assolutamente bassi se paragonati ai dati iniziali, raccolti negli scorsi anni.

Ora pare che si lavori già alla trasmissione successiva, al contenitore che prenderà il posto di Domenica Live e cresce la curiosità intorno al tipo di programma che andrà in onda, ma anche e soprattutto sui volti nuovi sui quali Mediaset deciderà di puntare per risollevare le sorti degli ascolti. Di sicuro, i dati di share parlano di una stanchezza diffusa dei telespettatori che sembrano averne abbastanza del consueto modo di intavolare le notizie di attualità e di gossip. Sarà giunto il momento per un decisivo cambio di rotta che dia meno spazio al trash?

Guerra degli ascolti: Mara Venier batte Barbara D’Urso

Guardando all’evoluzione di Domenica Live negli ultimi anni quello che emerge è un percorso piuttosto travagliato: la trasmissione si è qualificata come leader di ascolti fino al momento in cui Mara Venier è tornata in onda su Rai Uno con il suo Domenica In. Il programma della televisione pubblica ha fatto il pieno di pubblico togliendo una fetta di telespettatori a Barbara: fino al 2019 la trasmissione andava in onda dalle 14 alle 18.45, poi lo spazio a disposizione è stato accorciato dalle 17 alle 18.45, per poi tornare alla durata originaria nel corso di questa stagione televisiva, ma senza i risultati sperati.

Stando ai rumors non sarebbe finita qui: a differenza di quanto lasciato intendere da Barbara, non si tratterebbe di una chiusura stagionale nemmeno per Live-Non è la D’Urso. Dalle parti di Cologno Monzese si parla di chiusura definitiva: cala il sipario dopo per lo show di prima serata andato in onda solo per due anni.

Cosa bolle in pentola per Barbara D’Urso? Quali saranno i suoi futuri progetti professionali? Per il momento la conduttrice resterà al timone del pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì con Pomeriggio 5.