Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin sono stati insieme? L’ereditiera rompe il silenzio e confessa che…

A distanza di un mese dall’inizio delle voci incontrollate, la rampolla di una delle famiglie emblema della moda in Italia dice finalmente la sua.

Gucci, un nome simbolo del Made in Italy

Il cognome Gucci non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei marchi di cui il Made in Italy va fiero e adesso anche chi non è appassionato di moda ma semplicemente di gossip ha trovato il modo di conoscerlo visto che Lady Gaga, Al Pacino e Adam Driver sono stati a lungo nel nostro Paese, tra Roma, Milano e il Lago di Como, per girare il film House of Gucci. Tratto da un libro che racconta come Patrizia Reggiani (Lady Gaga) , ex moglie di Maurizio Gucci (Adam Driver) pianificò l’assassinio del suo ex marito servendosi di un sicario.

House of Gucci: ecco perché a Drusilla Gucci non è piaciuto

Il film ha scatenato diverse polemiche: la stessa Reggiani non ha apprezzato alcune scelte legate a Lady Gaga, mentre la figlia di Aldo Gucci ha criticato la scelta di affidare il ruolo del padre ad Al Pacino e ritrarlo come tarchiato mentre era alto ed elegante. Critiche sono arrivate anche da Drusilla Gucci, modella, rampolla della famiglia e concorrente, ormai eliminata, dell’Isola dei Famosi. A proposito del film ha detto : “Per quanto riguarda il film House of Gucci posso solo dire ‘che noia!’, ricamare ancora su quell’omicidio: ma che noia! E’ un interesse non richiesto: sarebbe stato più idoneo raccontare come la mia famiglia partendo da zero sia arrivata in capo al mondo. Invece siamo sempre all’estranea che ha ordinato l’uccisione di un uomo. Un orribile fatto di cronaca nera non degno di una narrazione cinematografica”.

Drusilla Gucci e Damiano David dei Maneskin insieme?

La partecipazione di Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi non è stata troppo lunga, le ha dato il tempo di farsi conoscere un po’ meglio ma come spesso accade quello che interessa il pubblico, i telespettatori non è tanto quello che si è stati in grado di raggiungere nella vita ma principalmente… con chi. Infatti, anche l’ereditiera è finita al centro de gossip per le voci che si sono rincorse circa una sua presunta storia con Damiano David, la voce dei Maneskin freschi vincitori del Festival di Sanremo.

“Fake news… Purtroppo”

Drusilla ha approfittato di una intervista al settimanale Chi per far chiarezza su questa storia e le sue dichiarazioni hanno messo un punto finale a quanto si era ricamato di recente. Con una punta di rammarico da parte sua, va detto. “Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… Purtroppo” , sono state le sue parole che dimostrano come l’idea non le sarebbe poi dispiaciuta. Drusilla un po’ tutte noi, insomma.

“Ho avuto poche storie e non con personaggi conosciuti”

A oggi, la giovane Gucci non è fidanzata dopo tre storie importanti e una convivenza che risale al periodo in cui per un anno ha vissuto in California. Fidanzati famosi? Neppure l’ombra, Drusilla non sembra essere interessata agli amori da showbiz in quanto ha dichiarato: “Ho avuto poche storie e non con personaggi conosciuti, per carità!” Anche al rientro dall’Isola dei Famosi ha confermato la sua poca inclinazione verso fidanzati conosciuti. La sua ultima storia è durata cinque anni: non solo non ama le storie con i vip, ma neanche quelle effimere!