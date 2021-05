Barbara D’Urso, i suoi programmi si avviano alla chiusura: le sue parole

Barbara D’Urso si prepara alla chiusura dei suoi due programmi di Canale 5 e c’è già chi parla di una sua partenza verso gli studi Rai. Ma è realmente così?

Il futuro è in Rai per Barbara D’Urso?

La conduttrice napoletana di Canale 5, Barbara D’Urso è considerata da molti come un pilastro del palinsesto di Mediaset. Amata (ma anche odiata a volte) riesce sempre a raggiungere ottimi risultati, di ascolti e di share. Carmelita è una donna forte ed è soprannominata già da un pò di tempo come “regina della TV”.

Al timone, per la stagione 2020-2021 di ben tre programmi, Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico con la sua semplicità e il suo modo di fare, passionale e brioso, affrontando con professionalità temi d’attualità e argomenti più leggeri legati al gossip. In questi giorni si parla già delle programmazioni della prossima stagione televisiva. E’ possibile che la D’Urso potrebbe allontanarsi da Mediaset?

Chiusura anticipata dei programmi

Quello che è certo è che Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi cult di Barbara D’Urso stanno per chiudere, ma attenzione, si parla solo della chiusura di stagione. Infatti non ci sono notizie che parlano di un loro “non ritorno” a settembre.

L’unica cosa che lascia sbizzarrire i pettegolezzi è la loro chiusura anticipata, rispetto agli anni passati. Se due anni fa infatti, lo show pomeridiano, in onda su Canale Cinque, si era concluso a metà giugno, nel 2021 terminerà con un leggero anticipo. Mentre il contenitore domenicale proseguirà per qualche altra puntata.

Davide Maggio fa sapere che Pomeriggio Cinque, nello specifico dovrebbe concludersi il 28 maggio ma c’è ancora incertezza sul futuro di Domenica Live. Ad alimentare le voci che vedono Barbara D’Urso sempre più propensa ad andare in Rai, è anche la chiusura, già avvenuta e anticipata di Live Non è la D’Urso.

Quando ritorneranno i programmi della conduttrice di Canale 5

Secondo una recente indiscrezione divulgata da Dagospia, Barbara D’Urso avrebbe già dimostrato un’apertura verso la Rai, ma la notizia non è mai stata confermata. A renderla poco credibile, sono le parole dette da Giancarlo Scheri, direttore di Canale Cinque, il quale ha sempre confermato la sua fiducia e stima nei confronti della D’Urso.

“Su Canale5 bilancio vincente per Live- Non è la D’Urso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma di infotainment più visto della domenica sera”, aveva fatto sapere con un comunicato dopo la chiusura anticipata del programma, affermando che: “Barbara D’Urso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”.

Tuttavia al momento non è stata ancora stabilita una data per il ritorno dei tre programmi condotti dalla presentatrice. Anche se la D’Urso, salutando il pubblico di Live nell’ultima puntata, non ha esitato ad annunciare il suo ritorno a settembre: “Noi ci vediamo in prima serata nuovamente in autunno – aveva chiarito -, ci vediamo domenica prossima con in diretta da subito dopo pranzo, anzi, secondo me starete ancora mangiando, per 4-5 ore di diretta e ci vediamo domani per Pomeriggio Cinque, come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Parole che non lasciano dubbi.